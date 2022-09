El PSOE critica el plan estratégico y acusa a Bellido de duplicar gastos y engañar diciendo que es la agenda urbana

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha asegurado hoy que el plan estratégico de Córdoba que presentó ayer el alcalde es un documento “de 14 medidas sin desarrollar” que se ha presentado con celeridad solo para justificar la subvención de 300.000 euros de fondos Next Generation dada por el Ministerio para elaborar una agenda urbana.

Además, los socialistas apuntan que el gobierno municipal ha duplicado estos gastos porque paralelamente al plan estratégico ha sacado a contratación la confección de “una agenda urbana” por 200.000 euros, con lo que la ciudad contaría con dos documentos similares en unos meses.

Este segundo documento está, según el PSOE, aún en mesa de contratación. “Le han puesto el mismo nombre al plan estratégico pero la agenda urbana sigue todavía en mesa de contratación; es una desvergüenza absoluta. No es justo duplicar el presupuesto y encima los ciudadanos no tienen plan, ni agenda urbana”, ha asegurado el edil poniendo en duda la calidad del documento presentado ayer por el alcalde. El PSOE entiende que José María Bellido ha fracasado, debería hacer las maletas y dejar de ser alcalde de esta ciudad”.

Sin ordenanzas ni presupuestos

En su comparecencia de prensa, José Antonio Romero ha vuelto hablar de la gestión “chapucera” de Bellido y ha lamentado que a la altura del año a la que estamos aún no haya ni un anteproyecto de ordenanzas —solo ha habido un anuncio del delegado de Hacienda— ni del presupuestos del 2023. “No queremos pensar que den por hecho que el año que viene —electoral— no tenga presupuesto”, ha dicho Romero.

El portavoz socialista ha recordado, además, que en este mandato los presupuestos no se han aprobado ningún año en tiempo y forma todos y que no han podido empezar a ejecutarse antes del mes de abril. Esa tardanza, según el PSOE, ha provocado que la ejecución presupuestaria haya sido baja, ha dejado dinero en el cajón sin invertir, que la ciudad siga teniendo las mismas necesidades, que se repitan los mismos proyectos porque no se ejecutan, que el promedio medio de pago sea cada vez mayor (ha cifrado en 100 millones los que están en facturas sin pagar y que la gestión de la ciudad esté “cada día peor”.

De carecer de presupuestos en 2023, la ciudad “estará 9 meses más parada” lo que evidencia “el fracaso total del mandato del señor Bellido”.

Solo se gastan 30 de 100 euros de impuestos

El portavoz socialista ha criticado de nuevo que la ejecución presupuestaria a 1 de agosto llegara apenas al 30%, según el informe de la titular del órgano de planificación presupuestaria, es decir, que solo se han gastado 30 los 100 euros recaudados en impuestos. “Los 70 restantes se quedan en el cajón y ya hay más de 127 millones en la caja, una auténtica barbaridad. No sabemos cómo pueden seguir gobernando una ciudad como Córdoba”, ha añadido Romero.

Por último, el edil del PSOE se ha preguntado a qué se dedican ls concejales y los 14 coordinadores generales de este gobierno municipal, que perciben un salario medio 56.000 euros. “Bellido no ha tenido un plan para mejorar la ciudad. La ciudad que dejó Ambrosio está en el mismo sitio pero desmejorada”, ha dicho Romero.