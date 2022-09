"El concurso morfológico de Córdoba es ya una referencia a nivel mundial"

Enrique Lovera preside desde hace doce años la Asociación Provincial de Criadores de Caballos PRE (pura raza española). Empresario y ganadero, representa a la quinta generación de propietarios de la Yeguada Lovera, una de las más antiguas de España, a la vez la única que ha sido campeona española tanto en concurso morfológico como en doma clásica, con ejemplares criados en la ganadería ubicada en la finca de El Guijarrillo, en Santaella.

Bajo el mandato de Enrique Lovera, el concurso morfológico Ciudad de Córdoba, el evento principal en torno al que gira la feria del caballo cordobés, Cabalcor, ha pasado a tener categoría internacional, a ser considerado el segundo mejor de España, tras el Sicab de Sevilla, y a mantener una calidad que los mismos ganaderos cuidan con esmero para participar en las Caballerizas Reales de Córdoba. Se suele comentar también que de la pista del patio principal del regio establo cordobés salen los ganadores del Campeonato del Mundo.

Un mandato largo pero fructífero. Ha tenido que costar mucho esfuerzo para llegar a ser considerado uno de los dos mejores concursos nacionales.

Sí, el tiempo que ha pasado parece poco porque todo pasa muy rápido, pero es bastante para poder acreditar el trabajo elaborado en todo este tiempo. Desde un primer momento el objetivo fue ese, posicionar a Córdoba como una plaza del máximo nivel, y creo que está conseguido y con creces, no hay otro lugar y concurso más bonito, emblemático ni mejor que el de Córdoba en toda la geografía que tenga el encanto de nuestro Cabalcor.

¿Cómo valora la relación de la asociación que usted preside con Córdoba Ecuestre?

Nuestra relación es impecable, colaboramos al máximo para que tanto una como otra asociación podamos llegar a los mejores resultados posibles en lo que se refiere a promoción, difusión del caballo, deporte y mejora del edificio, Caballerizas Reales, haciendo marca Córdoba por todo el mundo.

¿Han sido usted y su equipo muy exigentes respecto a la calidad para participar en el concurso morfológico?

Desde nuestra junta directiva siempre hemos apostado por un concurso de la máxima calidad, intentando afinar mucho en los detalles que podemos ofrecer y estando al pie del cañón en todo momento para que seamos referencia mundial como concurso morfológico de pura raza española. También hay que decir que no todo hasta ahora ha sido un camino de rosas y algunas veces hemos tenido que lidiar con situaciones que no han sido muy favorables ni cómodas. Pero, dentro de nuestras posibilidades, intentamos dar el tope.

¿Se reconoce a nivel nacional e internacional el nivel de esta prueba?

Por supuesto, este concurso es ya una referencia mundial, ganaderías de otros países vienen a competir con sus caballos y también son muchos los aficionados a nuestro caballo los que todos los años vienen a visitar el concurso y el gran monumento del que hacemos honor. Además, cuando se celebra el concurso, simultáneamente y en vivo se retransmite vía internet para todo el aficionado al caballo español, esté donde esté, en cualquier lugar del mundo.

Con los datos que posee, ¿cómo prevé que será la actual edición?

Nuestro concurso en los últimos años para los ganaderos es la gran cita antes de Sicab, aquí es donde se perfilan los campeones del año, y este puedo decir que viene la crème de la crème, la mejor selección de calidad. De número de ejemplares pasaremos la centena, cifra también difícil de superar.

"Como el resto, el sector del caballo también sufre momentos de altibajos"

¿En qué situación se encuentra el sector ganadero caballar en estos momentos?

La situación en el sector ganadero a todos los niveles siempre suele ser de bastante sacrificio, y como en las demás especies, el caballo también sufre unos momentos de altibajos. En realidad, todo es acorde con la situación económica a nivel nacional e incluso mundial.

Tras la desaparición de numerosas ganaderías tras la anterior crisis, ¿solo sobrevivirán las que ofrezcan una alta calidad o las que sus propietarios continúen siendo unos románticos y les cueste dinero mantenerlas?

La verdad es que cuando no puedes mantener costes, como en cualquier actividad económica, la primera reacción es cerrar el negocio. Pues esto también pasa con la ganadería, y por ello muchas de ellas que se conocen por su solera ya no están. Y hay otras muchas que siguen, aunque su cuenta de resultados no sea positiva en lo que se refiere estrictamente a sus costes. Es el caso del ganadero de verdad, que lucha por su afición y amor al caballo y que tiene que buscar ayuda en otra actividad para poder mantenerla. Por supuesto que, a mayor calidad, más posibilidades hay de éxito.

La Asociación Provincial de Criadores de Caballos PRE de Córdoba, una de las más importantes de España, ¿cómo afronta el futuro?

La Asociación de Criadores de Caballos PRE de Córdoba es muy activa, celebra no solo el concurso morfológico, sino otros muchos eventos como campeonatos de doma, participa en Sicab, celebra diversos clinics de formación, etcétera. No es que sea una de las más importantes de España, sino que es de las pocas que subsiste, y es gracias a toda esa actividad y a las sinergias que aprovechamos con Córdoba Ecuestre.

Lleva doce años dirigiendo y alcanzando altos objetivos. ¿Va a por la cuarta reelección?

Yo creo que las personas dan lo máximo de ellas cuando existen esos objetivos, pero llega el momento en que, por salud institucional, la rotación se hace más que necesaria, y además nuevas ideas pueden llegar para que nuestra asociación se beneficie y siga viva por muchos años.