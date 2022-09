Las capacidades diversas ganan terreno en los colegios de Córdoba

63.803 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, casi 2.000 menos que el curso pasado, vuelven esta mañana en la provincia de Córdoba a la rutina escolar de levantarse temprano por la mañana para ir al colegio, un hábito que muchos habrán perdido después de las vacaciones y que otros llevan días esperando recuperar para reencontrarse con los amigos. Con uniforme o sin él, con transporte público, andando o en el coche familiar, todos ellos se distribuirán desde hoy entre los más de 200 centros públicos de Infantil y Primaria, medio centenar de concertados y una decena de colegios privados que acogen estas etapas en Córdoba. A falta de conocer las unidades cerradas este curso, de las 1.020 unidades de segundo ciclo de Infantil, 758 estarán en la pública, 247 en la concertada y 15 en colegios privados mientras que Primaria, con 2.234 unidades, repartirá el alumnado en 1.735 aulas públicas, 468 concertadas y 31 privadas.

Empieza hoy un curso marcado por la implantación de la Lomloe que pone el acento entre sus prioridades en la mejora de la inclusión en las aulas de los menores con necesidades especiales.

La población escolar con necesidades especiales o capacidades diversas no ha dejado de crecer en los últimos años, lo que ha obligado a destinar cada vez más recursos materiales y personales a garantizar una atención adecuada. A día de hoy, según sindicatos y directores de colegios, aunque la demanda de plazas de escolarización en ciertas zonas de Córdoba está muy desequilibrada hacia la escuela concertada, es la escuela pública la que recibe a la inmensa mayoría de niños con necesidades especiales. Según los datos oficiales, el curso pasado había en Córdoba 217 aulas de Educación Especial, de las cuales 158 están en la pública y 59 en los colegios concertados mientras que en las privadas no figura ninguna.

Esta distribución de aulas hace que los padres que tienen hijos con necesidades especiales acudan a la escuela pública antes que a la concertada y que, incluso en el caso de elegir esta segunda, acaben buscando plaza después en los colegios públicos para garantizar una mejor atención. Según el presidente de Asadipre, Rafael Luque, director del colegio Concepción Arenal, uno de los referentes en Córdoba en esta materia, con un 20% de alumnado con capacidades diversas, «a menudo recibimos niños de la concertada, donde a veces se invita a los padres a escolarizar a sus hijos en nuestros centros». En su opinión, «la atención que ofrecemos en la pública es de mucha calidad con la salvedad de que en los concertados los padres pueden pagar por el servicio de un técnico de integración social que atienda en caso de que el menor no controle esfínteres y en la pública no y son los padres los que tienen que acudir al colegio a cambiar a sus hijos en estos casos». De ahí la demanda constante de PTIS (personal técnico de integración social) en los colegios públicos con niños de necesidades especiales, ya que son estos monitores los que pueden garantizar la conciliación durante el horario escolar y evitar que los padres tengan que acudir a los centros en estas circunstancias.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que el dato más llamativo es el fuerte incremento de niños con trastorno del espectro autista, que cada vez se diagnostica antes. «Cuando empecé hace quince años en mi colegio, no había ningún niño con TEA y ahora tenemos 17», detalla Luque. Por contra, la presencia de niños con síndrome Down ha ido en descenso mientras se mantiene el número de casos de discapacidad física o visual. Los niños ciegos o con baja visión tienen el apoyo extra de la ONCE, un ejemplo claro de que la integración en las aulas es posible con los refuerzos adecuados. Este curso habrá en Córdoba 139 estudiantes en esta situación, de los cuales 14 cursarán Educación Infantil y 25 Educación Primaria. El equipo de atención educativa de la ONCE en Córdoba, compuesto por 11 maestros itinerantes, se encarga de dar apoyo personalizado a los menores en sus colegios, estableciendo en función de las necesidades de cada niño qué atención debe recibir, ya sea seguimiento a orientación o intervención directa para garantizar la inclusión escolar.

Desafortunadamente, no todos los menores con un trastorno cuentan con un respaldo de este tipo, si bien en casos como el trastorno del espectro autista hay asociaciones que aportan su conocimiento para mejorar la atención al colectivo.

Procedencia del alumnado

La diversidad se manifiesta también en otras esferas como la procedencia del alumnado, que en términos generales es mayoritariamente hispanohablante, con excepción de algunos barrios de la capital y municipios concretos donde la presencia de inmigrantes es mayor. La guerra de Ucrania puso a prueba el sistema el curso pasado, con la llegada de un número importante de niños que no sabían ni una palabra de español. Sin embargo, muchos de ellos han vuelto a casa o se han ido a otros países de Europa, por lo que se espera que este año la cifra de menores ucranianos escolarizados haya disminuido notablemente.

La diversidad religiosa de la provincia también se refleja en las aulas de los colegios de Infantil y Primaria pero, sobre todo, se visibiliza a la hora de comer. Este año, en la provincia de Córdoba se abrirán cuatro nuevos comedores escolares y ya serán 184 en total. En todos ellos se atienden las demandas de las familias musulmanas, a cuyos hijos se les sirve un menú especial sin carne de cerdo, pero también las peticiones de quienes sufren alguna alergia al huevo o los frutos secos... o intolerancia, una realidad que de un tiempo a esta parte también va in crescendo.