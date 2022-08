Córdoba descarta aplicar una tasa turística como ya plantean Sevilla, Málaga o Granada

El debate sobre la idoneidad de aplicar una tasa turística a los visitantes que se alojen en hoteles vuelve a estar en palestra. Hay ciudades andaluzas que ya trabajan en su aplicación o en el estudio de la misma, como Málaga, Granada y Sevilla, que son ciudades, además, con las que Córdoba trabaja conjuntamente en el ámbito turístico bajo la marca Andalusian Soul. Sin embargo, no parece que Córdoba vaya a caminar en el mismo sentido que estas ciudades a tenor de las últimas declaraciones del alcalde de la ciudad, José María Bellido.

Preguntado sobre si se ha planteado al menos el debate sobre una tasa al turismo, Bellido ha recordado que la medida no está recogida en el acuerdo de gobierno de PP y Cs, que lideran ahora mismo el Ayuntamiento de Córdoba. Además, al regidor no le convence el impuesto por varias razones.

Según Bellido, independientemente de que la medida esté o no recogida en ese pacto de gobierno, aplicar una tasa de este tipo "no ayuda" ahora mismo a recuperar las cifras prepandemia. En el caso de los hoteles, ha explicado que todavía queda recuperar en torno al 18% de los visitantes perdidos por la pandemia del covid, aunque las cifras sean positivas si se le añaden los datos de los alojamientos alternativos.

Además, ha asegurado que en Córdoba "no tenemos un coste de servicios públicos excesivo debido al turismo", añadiendo que no es un sector que "suponga una carga para el Ayuntamiento" ni que retraiga gran parte de los impuestos que pagan los cordobeses.

"No creo que ayude a terminar de recuperarnos", ha opinado el alcalde, que ha incidido en que su aplicación no se estudia porque el sector "no tiene costes asociados".