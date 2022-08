El menú del día como opción diaria

Con una mueca de disgusto ya experimentado, Antonio revisa los mensajes de Whatsapp. «¿Ves tú?», pregunta retóricamente. En la conversación, una frase que cada vez resulta más habitual: «Ha subido el precio». Alrededor de dos euros más, indica uno de sus proveedores. Y el propietario de Casa Antonio suma un nuevo producto a la lista de costes al alza. Pero poco se sorprende. Resignado, se limita a idear platos que, a final de mes, no le cuesten el dinero y que pueda seguir sirviendo a trabajadores y familias que cada día almuerzan en este restaurante del polígono La Torrecilla.

Mientras tanto, el vaivén de personas no cesa en las horas punta. Así se mantiene desde el mediodía hasta cerca de las 17.00 horas, cuando cierra. No falla. A la hora de comer, cientos de trabajadores se sientan en sus mesas. ¿El secreto? «Buena comida» y «precios competitivos». Hay quienes no trabajan en la zona y llegan a cruzar una parte de la ciudad para comer en este establecimiento, que destaca por los menús diarios. Y sus motivos los tienen claros. «No se encuentra un menú del día a menos de 10 euros en ningún lado», dice un grupo de trabajadores de Quirón Salud.

En el casco histórico de la ciudad, Francisca, que regenta el restaurante El Choto, lamenta que cada vez más el consumidor tienda a buscar la bebida y la tapa para evitar gastar más en platos o menús. Antonio, por su parte, advierte que piensa subir ligeramente los precios próximamente. Sin embargo, el trabajador, que parece empatizar con los motivos de ese aumento, entiende esta decisión.

Hay familias que, a la comida y las cuentas a la hora de elegir restaurante, suman el trato. Y, aunque una de las tres claves esté en jaque por el incremento de los costes de producción, el menú del día, de momento, parece que se mantiene como una de las claras opciones a la hora de almorzar en Córdoba.