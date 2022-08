El festival internacional Flora ha anunciado este miércoles que Yuji Kobayashi (Tokio, 1963), el artista japonés que busca la belleza geométrica de las flores, participará en su próxima edición, que se celebrará del 17 al 27 de octubre en Córdoba. Su presencia se sumará a la del estadounidense Maurice Harris y el español Cordero Atelier, y todavía quedan otros dos nombres por confirmar, que se darán a conocer a finales de agosto.

Flora ha indicado que "pocos artistas florales pueden presumir de tener un estilo tan personal y reconocible como el verde geométrico de Kobayashi". En esta línea, ha explicado que, "inspirado más por la arquitectura que por la floristería tradicional, el japonés crea obras que hacen realidad formas imposibles para la naturaleza".

Acerca de su trayectoria, ha señalado que "de formación autodidacta, Yuji Kobayashi es toda una eminencia en el mundo del arte floral", precisando que "ha sido invitado especial en prestigiosos centros educativos, decora los mejores hoteles de Japón y trabaja para marcas como Dior o Chanel".

Flora ha destacado que "sus sorprendentes creaciones no se suelen fundir con el espacio que las rodea, si no que juegan con él desde el contraste y el particular diálogo que establecen la línea recta con la curva, la simetría con la aleatoriedad. Él mismo ha declarado que le inspira más la arquitectura que la floristería tradicional".

También hace hincapié en que "Kobayashi lleva 29 años buscando formas de mejorar y embellecer los diseños florales. Tras una breve carrera musical, el artista decidió formarse en el mundo de las flores", ha recordado.

Se busca a asistentes

El festival ha informado de que en el presente mes de agosto finaliza la convocatoria de asistentes artísticos, "una oportunidad única para trabajar mano a mano junto con estos cinco artistas florales de fama mundial". El plazo para participar estará abierto hasta el 16 de agosto y la convocatoria ha sido organizada junto con la Fundación Cajasur-Palacio de Viana. En concreto, en su página web anuncia que necesita cubrir 18 plazas de asistente artístico.