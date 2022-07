El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha criticado este viernes en Córdoba que el PP mantenga en cargos de ámbito nacional, en el propio partido y en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, pues puede "transmitir" a "instituciones que no se lo merecen", el "tufo de corrupción" que le afecta a él y al gobierno local de PP y Cs que preside en el Ayuntamiento, a cuenta del caso Infraestructuras.

En rueda de prensa junto al portavoz municipal de IU, Pedro García y la coordinadora local de IU en Córdoba capital, Irene Ruiz, el líder de IU en Andalucía se ha referido así al hecho de que el actual portavoz municipal de Cs, David Dorado, haya pedido a Bellido en un Pleno que dimitiera, al vincularle con la investigación judicial abierta sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación relativos a contratos realizados con determinadas empresas desde hace años por el Área de Infraestructuras del Consistorio.

En este sentido y tras preguntarse Pedro García qué es lo que sabe Dorado para que Cs le mantenga como portavoz y para que el PP no rompa el pacto de gobierno con la formación naranja en el Ayuntamiento, Valero ha avisado que "el dinero que se defrauda, el dinero que no va a donde debe, al final lo que hace es repercutir negativamente en que los servicios públicos", que en este caso "no están en la prioridad del gobierno municipal" de PP y Cs.

Así, que el gobierno local "esté sometido a esta inestabilidad por sus tensiones internas, lo que hace es que, en lugar de estar centrado en lo que debe, lo esté en cómo tapar las corruptelas y en cómo recomponer hacia fuera lo que ya sabemos que es una relación rota".

"Por lo tanto -ha proseguido-, tenemos en Córdoba un gobierno roto y preocupado, no en gestionar el servicio público, ni los bienes públicos para la mayoría, sino en tapar lo que a todas luces es una clara trama de corrupción".

"Andalucía nunca ha estado tan financiada"

Por otro lado, Valero también ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no tiene ninguna queja que poder hacer al Gobierno de coalición porque somos la comunidad autónoma que durante muchos años nunca ha estado tan financiada como está ahora".

Valero se ha referido así a la reunión mantenida este jueves entre Moreno Bonilla y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la que el dirigente regional de IU acusó al presidente andaluz de volver a "recurrir a ese mantra de la derecha de enfrentar a territorios, ese victimismo permanente y esa interesada política fiscal que solo beneficia a una minoría en perjuicio de una mayoría".

En una rueda de prensa celebrada en Córdoba, Toni Valero ha declarado que la mejor financiación para Andalucía lo "ha sido así durante la pandemia y hay un nuevo compromiso del Gobierno de coalición para que la Junta de Andalucía reciba más recursos que nunca".

Frente a ello, ha subrayado, "lamentablemente, el señor Moreno Bonilla, a pesar de que recibe más recursos que nunca, recorta más que nunca y lo hace, entre otras cosas, bajo una política de privilegios fiscales a las grandes fortunas".

Esa acción política, en su opinión, detrae "recursos al erario público" que deberían "repercutir en cosas tan elementales" como "la protección del monte o una estabilización de los bomberos forestales", al tiempo que también afecta a que "cada vez tengamos menos líneas públicas en la educación pública" o que la atención primera esté "saturada cada dos por tres en el sistema sanitario público".

Toni Valero ha apostado por recuperar el acuerdo del Parlamento de Andalucía "para un cambio modelo de financiación en el que se planteaba un modelo acorde con la población andaluza", con una serie de variables, como la población, y que tenía "como objetivo salvaguardar y proteger el estado del bienestar en Andalucía".

Para el coordinador regional de IU, se trata de "cumplir con el Estatuto de Andalucía" y "exprimir al máximo sus capacidad de recaudación", en contra de lo que, aseveró, sucede ahora, donde una "mayoría social soporta la mayoría de recaudación" para "ir hacia una política social justa"