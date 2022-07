Se busca parcela para instalar un huerto solar en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba y la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Córdoba, Faecta, buscan una parcela en Córdoba, a un máximo de distancia de 25 kilómetros del casco histórico, para ubicar un huerto solar de en torno a unos 10.000 metros (una hectárea). Un huerto es un espacio en el que se colocan pequeñas instalaciones fotovoltaicas de diferentes titulares que comparten infraestructuras y servicios. A diferencia del parque solar, el huerto solar es su tamaño más reducido y su uso particular. Se barajan ya algunos terrenos en la zona de la Vega, por detrás de El Arenal. En Córdoba, la idea es impulsar una comunidad energética cooperativa, siguiendo numerosas experiencias de éxito impulsadas por Ekiluz, y y contando con Repsol y el Grupo Mondragón.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, explica que ha querido ser cauto con este tema para no alimentar a la especulación pero que llevan trabajando algunos meses en la posibilidad de ayudar a Faecta a montar una cooperativa que suministraría energía a habitantes del casco histórico, con problemas para la instalación de placas en sus viviendas. Precisamente ayer varias asociaciones vecinales pidieron al Ayuntamiento de Córdoba que modernice la normativa que impide instalar placas en las viviendas del casco. "El huerto social es una solución sostenible, europea y moderna, y hay ya experiencias en España que funcionan", ha asegurado Fuentes. Las estimaciones es que esta energía limpia reduzca entre un 35 y 40% la factura de la luz y abastezca a unas 700 viviendas. Fuentes ha matizado que el Ayuntamiento de Córdoba está dispuesto a colaborar con Faecta, aunque no a cederle gratis el suelo, como informó ayer la federación de cooperativas.

"Hay que garantizar la gobernanza. Yo no he hablado de ceder parcelas, pero vamos a colaborar. No he hablado de cesión pero sí de ayudarles", ha matizado hoy el edil de Urbanismo.

Respecto al tema de la instalación de placas en viviendas del casco, Fuentes ha explicado que la prohibición persigue evitar el llamado efecto espejo de las placas, pero entiende que se han producido avances y mejoras en este tipo de instalaciones que ya no pondrían en peligro la declaración de la Unesco sobre el casco de Córdoba. El edil informó en el pleno que trabaja para armonizar esta demanda vecinal con los impedimentos legales.