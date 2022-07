El gran José Luis Perales escribió una canción que raro es aquel que no la conozca. “Que canten los niños, que alcen la voz / Que hagan al mundo escuchar / Que unan sus voces y lleguen al sol / En ellos está la verdad”. Y tanto que la verdad está en los niños (y en los no tan niños) que deciden apostar por alzar su voz en el complicado mundo de la música. Para que sonría mamá, para que respetes la flor, porque el mundo sea feliz o por no escuchar el cañón. Motivos hay tantos como personas, pero la finalidad es la misma, crear música que sea escuchada por el resto del mundo.

