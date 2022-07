"Sabina, Bosé y Manuel Carrasco sonarán por primera vez con coro gospel en La Axerquía"

El Teatro de la Axerquía acogerá este sábado 16 de julio un concierto único en su especie, en el que sonarán grandes voces de la música envueltas en sonido gospel. El músico y compositor de voz camaleónica Nacho Lozano, fundador de Gospel Córdoba, ha que ha puesto su talento una vez más al servicio de la Asociación Nacional de Familias Necesitadas (Anfane), que recibirá los fondos que se recauden para habilitar un espacio de emergencia habitacional donde acoger a familias en situación de emergencia habitacional. Nacho Lozano y Rafael Cidres, presidente de Anfane, dan detalles sobre el show de unas dos horas.

¿Cómo será la cuarta gala que organiza el tándem Nacho Lozano y Anfane?

N.L: Vamos a presentar algo que nunca se ha hecho antes. Hemos unido doce temas, tres en cada tributo, al coro Gospel, compuesto por 43 personas. Sobre el escenario, tendremos a artistas invitados que son imitadores exactos, las voces clavadas de Manuel Carrasco (Raúl Ogalla), Mecano (Chely Capitán y Nico Barrena), Sabina (Nacho Jimeno) y Camilo Sesto (Joaquín Paz). A Miguel Bosé, lo interpretaré yo (Nacho Lozano) porque es el que más me reclama la gente siempre, el que me pidieron en Got Talent y El Hormiguero. Presentaré un fragmento de Sereno, uno de los mix que hago con el Tributo a Mecano. Todo el espectáculo se basa en presentar a cada uno de los artistas de forma individual y junto al coro Gospel Córdoba, que tendrá un papel protagonista además de interpretar tributos a Queen, a ABBA, The Greatest Showman y a Michael Jackson.

¿Cuánto tiempo ha costado montar todos los temas que sonarán?

N.L.: Nosotros tenemos un espectáculo que se llama Gospel & Soul que tiene tres años, al que le vamos añadiendo canciones nuevas. Pero esto ha sido algo que hemos creado de cero, todo es completamente nuevo, hemos montado doce temas nuevos en tiempo récord, en dos meses. Ha sido brutal para mí, que tengo que grabar previamente el montaje de cada canción para cada una de las voces, y para la gente del coro que son voluntarios y hacen esto por amor al arte, porque tienen que aprenderse todas las canciones sin partitura y eso requiere mucho esfuerzo. Todos trabajamos de oído, incluido yo, que nunca he estudiado en el Conservatorio.

¿Cómo se consigue comprometer el tiempo de tantas personas para un proyecto así?

N.L: En Gospel Córdoba somos una familia, yo he tenido la suerte de estar en muchos coros y conocer a muchos tipos de personas que trabajan en el mundo de la música y puedo decir que la piña que se ha creado aquí es algo que se da muy pocas veces, y no es mérito mío, es mérito de todos los que están dentro. Yo estuve en un coro una vez dos semanas, me pusieron como solista y ya hubo gente que se mosqueó y tal, así que me fui. En Gospel Córdoba no pasa eso porque para que una persona entre tiene que saber cantar solos, de manera que se van turnando a la hora de cantar tanto en los ensayos como en los directos, y no hay susceptibilidades de ese tipo. Además, no te aburres de escuchar a un solista porque hay muchos con esa capacidad.

En este espectáculo actúan 43 personas, pero sois más de 60. ¿Siguen entrando personas al coro?

N.L.: Cada cierto tiempo, convocamos audición y entran nuevas personas, pero el local de ensayo que tenemos no nos da para ampliar mucho más. Nosotros no tenemos ayuda de ningún tipo. La nave y todos los gastos se pagan entre todos... es un proyecto que se autofinancia y en el que la gente invierte tiempo y dinero para estar. Cuando tenemos un bolo, lo que cobramos se usa para comprar microfonía, para pagar las cenas y lo que haga falta.

"Lo ideal sería que nos cedieran el teatro de forma gratuita para que todo el dinero fuera directamente al proyecto"

¿Habéis recibido ayuda de algún tipo para el montaje de este espectáculo?

N.L: Anfane solicitó una ayuda para sufragar los gastos, pero no hemos recibido nada, más allá de que la Diputación ha aportado la cartelería y que, al ser un proyecto benéfico, hemos pagado la mitad de lo que cuesta alquilar el teatro de La Axerquía, unos 2.500 euros en lugar de 5.000 y pico. Lo ideal sería que nos cedieran el teatro de forma gratuita para que todo el dinero fuera directamente al proyecto, pero nos dicen que el IMAE es una empresa y que tiene que dar beneficio. La verdad es que estamos muy solos, puedes encontrar algún respaldo para gastos menores, pero para lo demás es muy complicado. Si te vas a un pueblo y pides el teatro, lo normal es que te lo dejan gratis para una cosa como esta, que no tiene ningún ánimo de lucro. Solo traer a los artistas que vienen de fuera y que no van a cobrar nada, cuesta 2.000 euros. Además del alquiler del espacio, hay que pagar unos 5.000 euros para todo lo que es sonido, pantalla, iluminación y pequeña realización y a eso hay que sumar los 1.800 euros que cuestan los trust del escenario de La Axerquía (estructura sobre la que se suben los altavoces) que son de una empresa privada. Por eso nuestro objetivo es llenar el teatro de La Axerquía y poder cubrir los gastos y aportar al proyecto.

¿Cómo va la venta de entradas?

R.C. Vamos bien, de sillas ya se han vendido y quedan entradas para grada. De momento, tenemos casi un tercio de entrada completo, pero aún queda una semana por delante y sabemos que hay mucha gente de última hora. Para los que se enteren ahora y se animen a venir, las entradas se pueden comprar en la sede de Anfane (calle San Acisclo 34), en la web del IMAE y en taquilla. Quien no pueda venir y quiera colaborar aportando un donativo, puede hacerlo en Fila 0 en el número de cuenta ES51 2100 3659 0622 0011 8340 (La Caixa). El precio de la entrada-donativo es de 13 euros en silla y 10 euros en grada.

Para ser un espectáculo de tanta envergadura, ¿no habéis puesto un precio bajo?

R.C. No queríamos que el precio de la entrada fuera motivo para que alguien se quedara sin asistir, queríamos que todo el que esté interesado y le apetezca estar presente en el estreno de este show, que se ha preparado con tanto cariño y que estamos seguros que va a dar mucho que hablar, pudiera asistir sin problema.

"A mí me emociona pensar que vamos a cantar en Córdoba y saber que con eso podemos ayudar a muchas familias"

¿Por qué colabora Nacho Lozano con Anfane?

N.L. Porque me enganchó Rafael Cidres, me gusta mucho lo que hacen. Yo he sido formador ocupacional y orientador laboral antes de ser autónomo y músico y dedicarme a esto porque hice un vídeo viral. El lema de Anfane es que primero van las personas y eso me parece fundamental. Me propuso un día en una cafetería que si quería colaborar haciendo una canción. Esa canción, que se llama Lleva Anfane en el corazón y está dedicada a todas las familias necesitadas y a todos los que trabajan y luchan por ellas, se estrenó en el teatro y yo no sé lo que pasa que remueve mucho a todo el mundo. Pero no se sacaron fondos suficientes, hubo 100 o 200 euros de beneficios y eso me picó, había que hacer otro. Por eso queremos llenar La Axerquía este sábado. A mí me emocionan dos cosas, pensar que vamos a cantar en Córdoba, en nuestra ciudad, en un pedazo de teatro, y eso motiva mucho, y luego saber que con eso podemos ayudar a muchas familias. Además, quiero decir una cosa. Mi abuelo Pedro era adorador nocturno y hay personas que nos dedicamos a adorar desde el cantar. Yo no soy una persona religiosa, pero soy de los que rezan cantando, cante lo que cante, yo siempre lo dedico. Yo creo que hay que trabajar por las personas, como hace Anfane, porque eso da sentido a lo que haces y te da paz. Por eso colaboro con ellos.

Una vez se estrene el sábado, ¿el espectáculo 'Gospel, tributos y amigos con Anfane' tendrá continuidad?

N.L: La idea es poder mover esto a nivel nacional, pero es un proyecto costoso porque hay que mover a muchas personas. A mí me gusta la variedad y tengo contacto con tributos de máxima calidad de muchas voces, por lo que podríamos montar cada año cosas muy diversas. R.C: En Anfane, soñamos a lo grande y nos encantaría que este espectáculo se hiciera cada año y que se convirtiera en una cita referente en Córdoba.

¿A qué perfil de público va dirigido el show del sábado?

N.L. A un espectro muy grande, a varias generaciones, porque incluye el tributo a Manuel Carrasco, que gusta a un público que no es el mismo que el que sigue a Sabina, Mecano o a Camilo Sesto.

¿Cuántos usuarios tiene actualmente Anfane?

Tenemos 1.200 socios, pero pagan 380 porque hay muchas familias que no tienen recursos suficientes para abonar la cuota.

¿Para qué va a servir el dinero que se recaude en esta gala?

R.C: Para financiar una parte del proyecto de emergencia habitacional de Anfane que tendrá cinco estancias para acoger a familias que lo necesiten. Llevamos mucho tiempo trabajando en ello y ya tenemos el proyecto de reforma del local de al lado de nuestra sede, en la calle San Acisclo. Para esto sí que hemos solicitado ayudas públicas y lo que queremos es reunir el dinero suficiente para afrontar la inversión y ejecutar la obra cuanto antes porque en este momento de subida de precios, el presupuesto de la obra no deja de aumentar.

¿Se avecina una nueva oleada de desahucios?

Los desahucios están aquí ya porque las entidades bancarias ya están vendiendo los préstamos a los fondos de inversión, que no quieren acogerse a las medidas aprobadas por el Gobierno. No había terminado la crisis del 2008 cuando empezó la del covid y da la sensación de que no hemos aprendido mucho. Quiero creer que a los políticos las personas les importan, pero eso no se refleja muchas veces en los hechos. Lo que se avecina es la subida del euríbor y de las hipotecas, que se suma al incremento de los suministros y del IPC. Vienen tiempos muy difíciles.