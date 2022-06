La comandancia de Córdoba sirve de ejemplo a la Guardia Civil de toda España

Un taller de empleo pionero y un proyecto TandEM de la UE puestos en marcha por la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba están sirviendo de ejemplo a las comandancias de toda España. Lo que nació como una idea en una conversación informal se ha consolidado gracias al empeño del SEPE, el Ministerio del Interior y la propia Guardia Civil de Córdoba que pusieron en pie el primer taller de empleo desarrollado en las dependencias de la comandancia. Los primeros frutos de esa colaboración se han recogido este lunes, en el acto oficial de entrega de diplomas a los 15 alumnos, 10 mujeres y 5 hombres, que durante 640 horas se han formado en Pintura decorativa y Construcción.

Hasta ahora, nunca antes la Benemérita había puesto en marcha un taller de empleo. "Ha habido que remover mucho para lograrlo", ha asegurado el coronel jefe de la comandancia, Juan Carretero, "siempre con el objetivo de facilitar el acceso a empleo de calidad y abrir las puertas de la ciudadanía a la Guardia Civil para que conozca cómo trabajamos y los alumnos se conviertan en embajadores nuestros tras su paso por nuestras instalaciones". Desde diciembre hasta ahora, 15 personas desempleadas seleccionadas por el SEPE de perfiles muy variados y con oficios previos muy distintos a la construcción y la pintura, se han preparado para acceder a uno de los oficios que junto con la hostelería tienen mayor demanda de trabajadores en este momento.

Raúl Díaz, monitor del curso, ha asegurado que el aprovechamiento de los alumnos ha superado todas las expectativas y el resultado está no solo en el diploma sino en las dependencias de la Guardia Civil de Córdoba que, en palabras de Juan Carretero, "parecen los pueblos blancos de Cádiz" tras las labores de pintura desarrolladas por ellos. Carretero ha destacado además cómo el éxito obtenido ha animado a otras provincias a plantearse copiar el modelo, aprovechando el camino burocrático recorrido por Córdoba.

Alumnos remunerados todos ellos, durante el tiempo de formación han desarrollado las prácticas en la comandancia, que han sabido remozar con éxito, por lo que mientras ellos aprendían un oficio, el edificio ha experimentando una visible mejoría. Para Sebastián Porras, alumno de 30 años, "la experiencia ha sido de lo más gratificante, he aprendido mucho porque no sabía ni coger una brocha y ya he recibido ofertas de trabajo". Inmaculada Alcalá, de 40 años, tenía experiencia en Atención al Cliente y como conductora de camiones, pero decidió probar suerte preparándose para el oficio. "Creo que tengo habilidades para pintar, me ha encantado trabajar en esto y me gustaría encontrar un empleo en una empresa para seguir haciéndolo", ha asegurado convencida.

Clausurado este curso, la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba iniciará en breve otro proyecto similar, pero a mayor escala. De momento, ya ha recibido el visto bueno para dar continuidad a la iniciativa con un proyecto TandEM, enmarcado en el Plan de Recuperación y Resiliencia y financiado con fondos Next Generation. Según Antonio López Bujalance, responsable del SEPE en Córdoba, "se trata de uno de los cuatro únicos proyectos que ya se han aprobado a nivel nacional". En este caso, la Guardia Civil ofrecerá la posibilidad de formarse de forma remunerada, como en la iniciativa anterior, a 30 personas durante 18 meses en Pintura y Pavimentación de suelo. En este caso, los alumnos recibirán además formación en materia digital y sobre materiales ecológicos, siguiendo los criterios de la convocatoria europea. Las prácticas se realizarán tanto en las instalaciones de la capital y en cuarteles de la provincia. Según López, cada día reciben varias llamadas de cuarteles de toda España para conocer los detalles y copiar el modelo.