«Vamos a estar en el gobierno con el PP y vamos a parar a Vox»

Ángel Pimentel (Talavera de la Reina, 1970) representa a Ciudadanos por la provincia de Córdoba, donde vive desde los años 90. Autónomo con más de 26 años de experiencia, recoge el testigo naranja en la carrera hacia e 19J, después de haber sido delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Se estrena como candidato, ¿cómo está resultando la experiencia?

Estoy con mucha fuerza. Es la campaña más fácil que vamos a tener porque no tenemos que prometer nada: ya lo hemos prometido y lo hemos hecho. Solo hay que explicarlo. Antes, además, he sido coordinador de campaña para mis compañeros en otros comicios.

¿Se veían mejor los toros desde la barrera?

Se veían de otra manera. Ahora estoy al margen de llevar la agenda, que es un quebradero de cabeza. El candidato es el que pone la cara al proyecto de un equipo.

Cs llega a las elecciones con todas las encuestas de frente. ¿Cómo se combaten esos pronósticos tan desoladores?

Explicando a la gente las políticas que hemos hecho, --porque nos hemos dedicado más a gestionar que a explicar--, en una legislatura con dos años de pandemia. Cs ha llevado áreas tan importantes como educación, economía, empleo, igualdad, turismo... Hemos tenido un gobierno al 50% Cs y PP, pero si sopesas diría que un 65% del peso de las políticas las ha llevado Cs. Cuando se explica, la gente lo comprende. Llegamos a la campaña con la mejor carta de presentación, un aval, lo prometimos en 2018 y lo hemos cumplido prácticamente todo. Para que Andalucía siga creciendo necesitamos que Cs siga en el gobierno. Veníamos de 37 años de parálisis, con muchísima corrupción. Cs aseguró que no habría corrupción y quitó la corrupción al Gobierno andaluz. No se habla de ella, porque ha pasado de 200 a 0 en estos años.

Hay partidos que se presentan a estos comicios y que aún no han gestionado. ¿Les sacan ventaja?

Ellos tienen que prometer cosas. Ahora vienen experimentos como Vox, que llega avasallando y diciendo que las políticas de igualdad y la consejería son un chiringuito que van a eliminar. Dejarían al descubierto a mujeres, dependientes, mayores y menores. Eso no es serio y no lo vamos a permitir. Cs ha sido el muro de contención de Vox en esta legislatura. Se ha enfrentado y se va a seguir enfrentando a Vox le pese a quien le pese.

Juan Marín ha dicho que el PP va a echar de menos a Cs. ¿Lo cree?

Le echará de menos durante 10 minutos porque van a seguir gobernando juntos. El único gobierno andaluz posible que existe ahora mismo para seguir con este crecimiento es el del PP y de Cs. El PSOE no va a gobernar y el PP no lo va a hacer en solitario, así que las únicas posibilidades que existen son un gobierno del PP con Cs o un gobierno del PP con Vox. Con Cs ya se sabe cómo se ha trabajado, pero con Vox lo que sabemos es que la bronca es segura como ha pasado en Castilla y León. ¿Eso es lo que quiere la gente en Andalucía? Creo que no, porque los andaluces son gente inteligente y van a votar a Cs.

Cuéntenos tres claves del programa electoral de Cs.

Políticas sociales: seguir con la protección de los más débiles, de la discapacidad y de la accesibilidad universal; bajada de impuestos y hacer hincapié en el empleo, la economía y la educación.

La confección de la lista de Cs en Córdoba provocó la dimisión en bloque de la dirección provincial. ¿Cómo se ha recompuesto el partido a nivel interno? ¿Le harán falta manos para la campaña?

Afiliados hay muchos, por eso no hay problema. Lo que pasó sencillamente es que una junta directiva de 7 miembros, aunque uno había dimitido ya antes, estimaron que no se les había informado sobre la lista. No es cierto, porque a dos personas se les ofreció estar en las listas, y lo declinaron. Cuando una persona tiene expectactivas de llegar a sitios y no se le ofrecen pues a lo mejor por eso dimiten. Del tema me enteré por los periódicos, así que la verdad es que no tengo mucha idea, pero no hay ningún problema en Cs Córdoba.

También se han producido fugas de quienes han sido diputados de Cs esta legislatura como Emiliano Pozuelo o Fran Carrillo. En otras provincias, exdiputados de Cs están pidiendo incluso el voto para el PP.

Eso son elecciones personales. Si estás en una formación política y pides el voto para otro considero que no debes estar, pero cada uno es libre. Respecto a las dimisiones se produjeron al día siguiente de apretar Juanma Moreno el botón electoral. No sé los motivos.

A su juicio, ¿cómo es entonces ahora el estado de salud de Cs?

Bueno, estamos los que realmente queremos estar. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo criticando el proyecto, pero está porque está cobrando. Si no crees de verdad, vete. Yo creo en el proyecto, en Cs, en Inés Arrimadas y en Juan Marín. En Andalucía hemos demostrado que este proyecto es válido. Andalucía ha pegado un vuelco y que no se le olvide a nadie que el PP está gobernando con el peor resultado de su historia. Juanma Moreno tenía un pie fuera al día siguiente de las elecciones y fue Juan Marín quien propició este gobierno. El gobierno de coalición de Andalucía es la envidia de Europa porque es el único que ha funcionado. Y ha funcionado porque somos fieles. Veníamos de la parálisis de 37 años, con un paro del 26% y estamos en el 19%, eso son las políticas de Cs. Estamos en sintonía con los ciudadanos, que ven que Andalucía funciona y que se lo están creyendo. El cambio lo ha traído Cs. El 19J es inteligente y nos votará.

¿Cuál es su quiniela electoral?

Mi quiniela es que vamos a estar en el gobierno, no sé con qué número, y vamos a parar a Vox. El único que puede parar a Vox es Cs, que ha sido el muro de contención.

¿Quién es Ángel Pimentel para quien no le conozca?

Una persona muy familiar, casado y con dos hijos adolescentes. He sido casi 27 años autónomo hasta que en 2020 me llamaron de Cs para llevar la coordinación de vicepresidencia en la Junta de Andalucía. Desde enero del 2021 he sido delegado de Turismo.

¿Qué cree que ha aportado como delegado al sector turístico para la salida de la crisis?

He escuchado a los empresarios turísticos, algunos nunca habían entrado en el despacho del delegado, y he estado abierto a todo lo que me han pedido. En mi cabeza sigo siendo autónomo y lo que me ha preocupado es lo que sabía que ellos estaban sufriendo en la pandemia con sus negocios cerrados. Al final se consiguieron meter en Córdoba 21,5 millones en ayudas para el sector empresarial turístico y las han cobrado a los 20 días.

¿Qué le diría a la gente que se ha desencantado de Cs pero que alguna vez lo votó?

El desencanto viene por la tendencia de Murcia y Madrid, pero en Andalucía no puede haber desencanto. Ahí está la gestión. Lo que les diría es: mira cómo está Andalucía, eso lo ha hecho Cs. Andalucía es un modelo, un ejemplo. Pediría a todos los que votaron a Cs en 2018 que nos miren y vean a qué nos hemos dedicado: a trabajar y gestionar, quizá a vender se ha dedicado más el otro partido.

Le sale su vena comercial.

Pues sí, pero es que me he dedicado más a trabajar que a vender. La gestión que hemos hecho es impecable: 1 de cada 3 ciudadanos que sale de las listas del paro es andaluz; somos líderes en exportaciones y los terceros en creación de empresas; en educación se ha conseguido la equiparación salarial y se ha implantado la FP dual real con 22 nuevos ciclos en Córdoba; el turismo andaluz es el más demandado de toda España y en Córdoba se ha conseguido la primera bandera azul para una playa en Almodóvar, y se han blindado las políticas sociales.