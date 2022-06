Las lecturas del último debate de las elecciones andaluzas en Córdoba

El segundo y último debate realizado por los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía de las formaciones que ya tienen representación en el Parlamento autonómico, que reunió ayer lunes a los número uno del PSOE, Juan Espadas; el PP, Juanma Moreno; Cs, Juan Marín; Por Andalucía, Inmaculada Nieto; Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y Vox, Macarena Olona, ha generado opiniones encontradas en el público.

Los lectores de este periódico han manifestado, a través de una encuesta, que fue ganado por Juanma Moreno, actual presidente del Gobierno regional. No obstante, Córdoba también ha consultado a la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, el sindicato CSIF y la plataforma empresarial Cordobaactiva, para conocer su opinión sobre lo que se pudo ver y escuchar en el debate celebrado por Canal Sur.

Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres

Dulcenombre Rodríguez, miembro de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres y responsable de las áreas institucional, de formación y organización, afirma que, «en general, me pareció mediocre», teniendo en cuenta que «nos jugamos tanto en el ámbito de las libertades, el económico y del trabajo. Me pareció muy pobre. Volvieron a pelear entre ellos y a no plantear propuestas concretas y soluciones». De este modo, indica que el debate realizado por esta plataforma, que giró en torno a la igualdad, «me pareció más real y conocimos más las propuestas».

Esta activista lamenta que «con la guerra que hubo y el ‘y tu más’ no hicieron nada de pedagogía», y destaca que «nos pareció hipócrita por parte del señor presidente vanagloriarse de la bajada del paro, cuando ha sido gracias a la reforma laboral y las políticas del Gobierno central».

Junto a esto, critica que no se abordara «a fondo» la dependencia y el cierre de recursos en la enseñanza pública, y entiende que es «lamentable que no se hayan dado datos de la situación de la sanidad pública, porque se están derivando las consultas a la privada». Dulcenombre Rodríguez comenta, además, que Macarena Olona «dijo barbaridades respecto a la violencia de género y el feminismo, y sorprende que nadie la callase». A modo de resumen, afirma que en el último debate televisivo de los candidatos de los principales partidos para las elecciones del próximo domingo «no se trataron los problemas reales de la ciudadanía».

El sindicato CSIF

De su parte, la presidenta de CSIF, María Dolores Navajas, alude a los dos debates celebrados por los candidatos y coincide en que «han sido bastante improductivos, debido a que las propuestas presentadas por los partidos políticos han brillado por su ausencia».

Esta responsable sindical reivindica que «la ciudadanía está deseando que le aporten soluciones a los grandes problemas a los que tiene que hacer frente diariamente, como es el caso del incremento de la electricidad, de los carburantes y de los alimentos, y no les interesa la lucha partidista que no lleva a ningún lado».

A su juicio, por tanto, «es lamentable la falta de sentido de estado que demostraron ayer (por el lunes) los candidatos y las candidatas, que dedicaron mucho más tiempo a hablar de pactos y a repartirse el poder tras las elecciones, en lugar de comunicar a la población qué proponen para mejorar su situación».

María Dolores Navajas detalla que «eché en falta propuestas más concretas en materia de economía y empleo, a fin de conseguir que nuestra tierra deje de ocupar los primeros puestos en los rankings de desempleo a nivel nacional, así como qué actuaciones tienen previstas para reforzar los servicios públicos mediante un incremento de su personal. Por ejemplo, en sectores como la sanidad, ya que en los próximos años se van a jubilar muchos profesionales del SAS», avanza.

Cordobaactiva

Por último, Cordobaactiva apunta que en Andalucía «necesitamos mesura, consenso, experiencia en la gestión y muchas ganas». Su presidenta, Pilar Cielos, señala que «apostamos por quien mejor lo haga. Hasta ahora, y por lo visto y escuchado ayer, el actual presidente no parece ser mal maquinista».

En esta línea, comenta que «nuestro interés por el debate electoral nos mantuvo expectantes ante lo que los seis candidatos podían contarnos sobre tres aspectos muy concretos para nuestros intereses, que son los de toda la sociedad andaluza: generar desarrollo, igualdad y bienestar social».

Pilar Cielos manifiesta que estos objetivos se encuentran «integrados por la consecución de otro mayor que los engloba: la planificación y ejecución de una gestión económica estructural, la cual valoramos a partir de lo que se está haciendo y lo que, según los candidatos, proyectan para convertir Andalucía en el motor de desarrollo de España». De este modo, afirma que «Andalucía tiene más vagones que el resto de las comunidades y personas muy válidas ocupando sus asientos. Necesitamos una locomotora como la que actualmente parece estar engrasándose».