El autoconsumo de renovables vive un «auge brutal» con las ayudas

La implantación de instalaciones para el autoconsumo de energías renovables vive en estos momentos «un auge que es una brutalidad», en opinión de la directora de proyectos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Lucía Dólera, quien explica que «estimamos que el año pasado se realizó una potencia de autoconsumo de 1,2 gigawatios y este ya se van viendo los resultados de las ayudas, es posible que lo dupliquemos. Así, a lo mejor en el 2023 o el 2024 nos metemos con 4 nuevos gigawatios, que en una instalación media de residencia pueden suponer entre 250.000 y 260.000 nuevas instalaciones», comenta.

En junio del año pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica informó de la aprobación de una dotación de 1.320 millones de euros para el autoconsumo, las baterías y la climatización renovable, detallando que los seis programas contemplados contarían con un presupuesto inicial de 660 millones de euros, ampliables hasta la citada cantidad «a medida que las comunidades autónomas agoten sus asignaciones iniciales». También avanzó que las comunidades autónomas distribuirían este importe por el territorio nacional hasta el año 2023.

El Ayuntamiento de Córdoba bonifica el IBI a quienes instalan renovables en casa

Acerca de estas subvenciones, Lucía Dólera entiende que «cuando tienes una tecnología que ya es competitiva y rentable, y la ayudas, la ciudadanía reacciona rápido, pero hacemos una política de stop and go, de movimiento-parada, y eso es peligroso, es muy malo para el sector. ¿Qué pasa después del 31 de diciembre del 2023?», se pregunta. En su opinión, «cuando tienes una situación como la que tenemos ahora con la fotovoltaica de autoconsumo, lo que vendría bien, que al final el efecto es el mismo, es dedicar estas ayudas a bonificaciones y deducciones fiscales».

De este modo, alude a «la buena acogida que ha tenido» la propuesta del Gobierno, ya que «10 de las 17 comunidades autónomas han gastado ese primer presupuesto y se ha tenido que ampliar», y reivindica que la partida se destine a proyectos «muy innovadores», citando como ejemplo que «los sistemas de almacenamiento a lo mejor necesitan todavía mejorar la curva de aprendizaje, porque una instalación de autoconsumo con sistema de almacenamiento puede duplicar su coste. Ahí sí tienen sentido estas ayudas», reivindica.

Rechazo al intrusismo

En cuanto a la situación de las empresas del sector ante el incremento de la actividad, esta responsable de la patronal estatal señala que «se está viendo un aluvión muy importante de demanda de profesionales instaladores. Fijaos el dato de hacer en un par de años 250.000 instalaciones. Estamos observando que parece que quiere entrar todo el mundo que no tiene los conocimientos suficientes y es un tema que nos preocupa. No hay el número de instaladores necesario para poder hacer frente a toda esa cantidad de demanda por parte de los ciudadanos». Así, Lucía Dólera afirma que «queremos que no venga una persona que no conoce el sector, haga una chapuza y se vaya. Ese es un gran problema, porque las instalaciones pueden durar 35 años, esto no es una lavadora, es un producto muy sólido, que tiene una larga duración, y muy eficiente. Necesitamos profesionales que tengan su boletín de instalador autorizado y con conocimientos de fotovoltaica», defiende esta responsable de APPA.

Demanda en córdoba

El 2 de diciembre pasado la Agencia Andaluza de la Energía abrió el plazo para la presentación de solicitudes del programa de incentivos al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas térmicos renovables, en el marco del Plan de Recuperación nacional financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa cuenta con 97,2 millones de euros para Andalucía de los 660 millones anunciados para el país.

La propuesta, dirigida al sector residencial, las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro y los sectores productivos, contempla seis programas que incentivan las instalaciones de autoconsumo con energía renovable solar y eólica, el almacenamiento y los equipos de energías renovables térmicas para la climatización y el agua caliente.

La cuantía de las ayudas varía en función del beneficiario, las tecnologías y la potencia instalada. A modo de ejemplo, la Agencia Andaluza de la Energía explica que si un hogar medio en el que conviven cuatro personas y que tiene un consumo anual estimado de unos 6.000 kilowatios por hora realiza una instalación de energía solar fotovoltaica de 4 kilowatios con una inversión de 5.500 euros, podría obtener un incentivo de 2.400 euros.

La Agencia Andaluza de la Energía informa de que a finales del pasado mes de enero (el último dato disponible) ya había recibido 705 solicitudes en Córdoba, relativas a una inversión de más de 28 millones de euros y con un incentivo asociado de 7,3 millones. Las actuaciones más demandadas son las instalaciones fotovoltaicas, con o sin almacenamiento.

Esta entidad subraya que, «a nivel global, se han recibido solicitudes por encima del presupuesto máximo del programa. Por ello, ya se ha solicitado a la Administración General del Estado una ampliación de presupuesto, estando actualmente pendiente de recibir respuesta». Además, aclara que «las solicitudes que no entran a trámite por falta de presupuesto se incorporan a una lista de reserva provisional».

Descuento en el IBI

En cuanto al incentivo del autoconsumo de renovables en la ciudad de Córdoba, el Ayuntamiento contempla en la ordenanza fiscal relativa al Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) una bonificación del 50% sobre la cuota de este tributo, durante diez años, para quienes instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para el autoconsumo. Entre otros requisitos, el inmueble debe ser la vivienda habitual del beneficiario.

El presidente de la fundación de ámbito estatal Transición Verde, el cordobés José Larios, afirma que «las compañías de instalación de fotovoltaica están colapsadas, no dan abasto», y confirma que «ahora hay muchísimos incentivos», mientras que «antes el autoconsumo era una odisea total». Sobre la situación de la ciudad de Córdoba, también alude a la prohibición de instalar sistemas de autoconsumo en el casco histórico.

En líneas generales, este experto destaca que «se sigue profundizando para facilitar la transición a las renovables» y, en concreto, precisa que la comunidad energética y el autoconsumo compartido «son iniciativas surgidas en esta legislatura». La comunidad energética puede abarcar diferentes iniciativas (ahorro, rehabilitación...) y es una entidad jurídica que posee instalaciones propias en un radio de 500 metros y consume su producción. El autoconsumo compartido puede darse, por ejemplo, en un edificio de viviendas, donde vecinos comparten instalaciones y consumen colectivamente.

José Larios defiende que «hay que abandonar los combustibles fósiles porque comienzan a agotarse, su precio se dispara y colapsa las economías, y para hacer frente al cambio climático».