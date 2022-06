¿Qué proponen los partidos en Córdoba sobre el impulso a las renovables?

Los partidos que aspiran a gobernar Andalucía durante los próximos cuatro años coinciden, en líneas generales, en la necesidad de potenciar el desarrollo de las energías renovables como una alternativa a la dependencia energética de otros países, una vía para reducir el gasto de las familias y una medida que contribuiría a frenar el cambio climático, entre otros beneficios. Los programas electorales de las formaciones que ya tienen representación en el Parlamento andaluz (a excepción de Vox) recogen propuestas en este sentido como el impulso del autoconsumo, el fomento de las comunidades energéticas y la formación de los trabajadores. El partido liderado por Santiago Abascal, a preguntas de este periódico, también se ha manifestado a favor del desarrollo de las energías verdes.

A grandes rasgos, estos son los compromisos de los partidos. El programa de gobierno de Juan Espadas, candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía, plantea retos como «conseguir un mínimo de 250.000 tejados con cubierta fotovoltaica durante los próximos cuatro años». Además, avanza que «todos los parques científicos y tecnológicos, y los empresariales, tendrán un plan para convertirse gradualmente en espacios productivos sostenibles, utilizando energías renovables, modelos de economía circular para la gestión de residuos, sostenibilidad en el abastecimiento y suministro de agua, y elementos bioclimáticos en arquitectura y construcciones». El documento incluye incentivos a proyectos de las corporaciones locales «dirigidos a abaratar la factura eléctrica de la juventud emancipada y de las familias de bajas rentas».

Cs y Vox reivindican el papel que puede tener la energía nuclear junto a las renovables

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), que aspira a renovar el cargo, propone impulsar la implantación de instalaciones de generación de energía renovable; potenciar el autoconsumo; mejorar la eficiencia energética de los edificios; fomentar los sistemas de almacenamiento energético; potenciar un modelo de industria para el desarrollo de energías renovables («para lo cual, facilitaremos la implantación de las empresas», señala el programa) y avanzar en una simplificación administrativa.

De su parte, Por Andalucía, que tiene como candidata a Inmaculada Nieto, ha recogido en su programa la creación de una comercializadora de electricidad pública andaluza «para el impulso de las energías renovables». Esta confluencia destaca el objetivo de lograr un «cambio de cultura energética hacia un menor consumo, hacia la demanda de un origen renovable de la electricidad y hacia la capacitación para ser, a la vez que consumidores, productores de energía renovable, limpia y local». Por Andalucía se compromete a fomentar la rehabilitación energética de los edificios; impulsar un programa de auditorías públicas para la reducción de las necesidades energéticas de las pymes y también realizar inversiones públicas en instalaciones de autoconsumo.

Los partidos plantean impulsar la formación de trabajadores en este sector

La candidatura de Cs es liderada por el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín. Su programa contempla la realización de «campañas de concienciación acerca de los peligros del cambio climático y la necesidad de la transición energética, enfatizando el rol que la energía nuclear debe jugar en este período y desmontando falacias ideologizadas acerca de sus peligros». El partido se compromete a que «todos los sectores productivos tengan como uno de sus pilares fundamentales la sostenibilidad», apuesta «por un mayor número de instalaciones de generación de energía renovable» y avanza que «instalaremos paneles fotovoltaicos en terrenos aeroportuarios, de manera que sirvan para la generación de energía en las instalaciones». Además, adelanta que «convertiremos la gestión circular de residuos en el eje central de políticas de sostenibilidad de la Junta».

Vox, cuya candidata es Macarena Olona, no incluye compromisos en materia de energías renovables en su programa. Sin embargo, el partido ha informado de que su propuesta es «combatir la dependencia energética del exterior y para ello hay que defender e impulsar un modelo que combine las energías renovables con la nuclear». Vox está a favor de las instalaciones de energías renovables «siempre que no sea de forma masificada, con el objetivo de que generen riqueza redistribuida y sean compatibles con las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras». Este partido opina que «es necesario sacar el fanatismo climático de la política energética y modificar el sistema de fijación de precios, que no se corresponde con la realidad y necesidades que vive Europa hoy».