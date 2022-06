Aguirre avanza que la Junta quiere ampliar la atención infantil temprana por encima de los 6 años

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha avanzado este miércoles en Córdoba que la Junta está trabajando en un proyecto de ley para poder ampliar la atención temprana que presta la sanidad pública andaluza de 0 a 6 años por encima de esta edad, ya que "a los 6 años no termina el problema que pueda afectar a un menor que requiera de estos cuidados".

El consejero, que ha participado en la inauguración de una Jornada de Actualización y Coordinación en Atención Temprana, organizada por la Delegación Territorial de Salud y Familias de Córdoba en el hospital Reina Sofía, ha expuesto que cuando cualquier niño nace y presenta cualquier problema del desarrollo físico, psíquico, motriz o intelectual "es muy importante llegar al diagnóstico lo más precoz posible y estimularlo hasta sacarle la máxima rentabilidad y poder tener su incorporación a la sociedad a la mayor brevedad posible, normalizarlo".

"Esto es lo que se hace a través de la atención infantil temprana, que es el quinto pilar del bienestar. Hemos sacado ya el decreto de atención temprana y estamos inmersos en la Ley de Atención Temprana, para que cualquier niño que nazca en Andalucía y presente cualquier tipo de déficit sensorial, motor o intelectual, tiene que estar estimulado no sólo hasta los 6 años, sino que luego, en coordinación con otras consejerías, como Políticas Sociales o Educación, mantenerlo en la edad infanto-juvenil para sacarle la mayor rentabilidad. Me refiero a menores diagnosticados de trastorno del espectro del autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, entre otras necesidades especiales. Por eso, es importantísimo el diagnóstico precoz a través de Pediatría y la estimulación temprana para su reincorporación", ha resaltado Jesús Aguirre.

El consejero ha incidido en que "hasta ahora la atención temprana cubría solo hasta los 6 años, pero el anteproyecto de ley que hemos presentado de atención temprana contempla que hay que seguir tras esa edad, sumando los recursos de otras consejerías. Todo para mantener al niño con suficientes estímulos, para cuidar y mimar al niño infanto-juvenil hasta que llegue a la edad mayor. No podemos dejar descubierto ningún escalón asistencial. Esa es la importancia de la ley, de forma que la atención temprana pasaría a ser un pilar fundamental del Estado de Bienestar, pasaría a ser un derecho a lo largo de todo el desarrollo del niño hasta que se aproxime a la edad adulta. Esa es la línea de trabajo".

"La atención temprana la hemos volcado con el concierto social, ya que quien mejor puede estimular a los menores con estas necesidades son las asociaciones de pacientes. Se le da a las asociaciones la formación oportuna para que presten la atención temprana", ha añadido Aguirre.

El consejero ha insistido en que "no sólo sería hasta los 6 años la atención temprana, sino que la integración en el colegio se haría conjuntamente con Salud, Políticas Sociales y Empleo, hasta los 18 años, pues había un déficit pues la atención temprana cubría solo de 0 a 6 años". Jesús Aguirre ha recordado que este anteproyecto de ley, por poco espacio de tiempo, no le ha dado tiempo al Gobierno andaluz a presentarlo en el Parlamento de Andalucía, pero que se intentará llevar a cabo para que sea una realidad lo antes posible.