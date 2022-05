"Ocupar el puesto más alto de gestión en una universidad supondría romper ese techo de cristal"

¿Qué es lo que le ha hecho dar el paso para presentarse a rectora?

Mi compromiso con la Universidad de Córdoba. Llevo muchos años aquí, entré de estudiante y creo que el compromiso que tengo con la universidad y la responsabilidad fueron lo que me hizo dar el paso pensando que me encuentro en una situación personal y profesional óptima, tengo un conocimiento de la Universidad que es adecuado para hacerlo porque es mucha responsabilidad.

¿Cuál es el elemento diferenciador de su candidatura frente a la de su oponente?

Mi trayectoria y la de mi equipo. Mi trayectoria académica. Me he dedicado toda mi vida a la docencia y a la investigación y a la gestión universitaria, creo que eso me diferencia de la otra candidatura.

¿Qué es lo primero que hará si gana las elecciones?

Aparte de descansar, lo primero que haré es ocuparme de nuestro personal, tanto del profesorado, como del estudiantado y del personal de administración y servicios. Cada uno con las necesidades que tiene más urgentes. Con el PAS hay que resolver muchas convocatorias que están pendientes, muchos concursos también y que son necesarios para estabilizar al personal. De eso hay que ocuparse prácticamente al día siguiente de llegar. En el profesorado igual, en el tema de la estabilización y mejorar su gestión diaria. Y con el estudiantado lo que a ellos le interesa, las evaluaciones, los calendarios de exámenes…

Hablando del estudiantado, siempre ha sido el colectivo al que más le cuesta dar el paso de votar. ¿Qué participación espera de este sector en las elecciones?

Al estudiante hay que motivarlo. He estado dando clase este cuatrimestre y les he dicho a mis estudiantes que me iba a presentar a rectora y les tienes que explicar qué significa ser rectora o que pueden votar porque no lo saben. Creo que el estudiante no está concienciado con que puede participar, hay que hacer una labor muy grande para que se den cuenta de que pueden hacerlo y que además es importante porque el 20% de los resultados depende del estudiantado. Cuesta y no solo en esta Universidad, sino en general. El estudiante está en otra cosa, no está en las elecciones.

Si gana será la primera rectora de la UCO. La igualdad ha jugado un papel muy importante durante su campaña.

Sería un paso muy importante. Llevo 38 años de profesora en esta Universidad donde he tenido que pelear mucho por la igualdad de la mujer, hemos tenido que luchar para que se tomaran medidas estructurales que beneficiaran a las mujeres, en la sociedad y en la Universidad. Creo que ocupar el puesto más alto de gestión en una universidad es, definitivamente, romper ese techo de cristal. Demostrar que con el trabajo y con el esfuerzo, no con banderas, sino con trabajo y esfuerzo, la mujer puede alcanzar las mismas cotas que los hombres.

¿Cuáles son las principales necesidades en infraestructuras que tiene la UCO?

Durante estos años, la UCO se ha ocupado más de otras cosas que de las infraestructuras. No había mucho dinero y había que ocuparse de estabilizar al personal, al profesorado… Ahora que tenemos mejor financiación (porque estos años de atrás hemos estado infrafinanciados) creo que lo imprescindible es ocuparnos de las infraestructuras. Empezando por el propio campus de Rabanales que vemos como ya se va deteriorando, el proyecto de urbanización está en pie. También está la inminente ayuda a la facultad de Filosofía y Letras, creo que esto es inmediato porque ya está el convenio y estamos esperando a que se traslade la biblioteca. Tenemos el edificio del Vial Norte, la construcción en Derecho de un pequeño edificio… Son grandes proyectos que vienen a mejorar la Universidad. Y también se necesita una mejora de equipamientos.

¿Qué expectativas tiene de cara al jueves cuando se cierren las urnas?

Estoy totalmente convencida de que voy a ganar. Se ha hecho un trabajo duro en esta Universidad durante estos meses, se ha implicado mucha comunidad universitaria en elaborar el programa que llevo, un programa serio y de gobierno, no electoral. Estoy convencida de que se va a saber valorar el esfuerzo que se ha hecho por querer mejorar la UCO.

Finalmente, no hubo debate.

Yo propuse un debate hace 15 días, que no fue aceptado. Luego siempre puse un requisito, que el debate fuera en la comunidad universitaria con temas universitarios, que no nos saliéramos de temas más allá. Ese modelo no ha sido aceptado y, por tanto, no he querido debatir en las condiciones en las que se me estaba pidiendo debatir. Llevo toda la campaña debatiendo con la comunidad universitaria, no tengo ningún inconveniente en debatir, aunque tampoco lo creo tan necesario. Creo que hemos debatido con toda la comunidad universitaria y eso es lo importante.