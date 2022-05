Elecciones en la UCO: Todo lo que necesitas saber para votar este jueves

Llegó la jornada electoral a la Universidad de Córdoba (UCO). Un total de 19.531 personas que conforman la comunidad universitaria están llamadas a las urnas este jueves para elegir al nuevo rector o rectora de la institución académica. Los candidatos son dos: Manuel Torralbo y Julieta Mérida. Tras una intensa, y en ocasiones enturbiada campaña electoral, la suerte se decidirá hoy en las urnas. Estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios (PAS) podrán depositar su voto a partir de las 9.00 horas y hasta las 20.00.

El sucesor de José Carlos Gómez Villamandos, en el cargo desde el año 2014, es decir, durante dos legislaturas, lo decidirán los votos de la comunidad universitaria. ¿Dónde se vota? Los docentes, el PAS y los alumnos de máster y doctorado podrán depositar su papeleta en el Rectorado de la UCO, en la sala Mudéjar. El resto, es decir, los estudiantes de grado, lo harán en sus respectivas facultades. En este caso, habrá urnas en el campus de Rabanales (en el aulario Averroes) y en las facultades de Medicina y Enfermería, Filosofía y Letras, Derecho y Empresariales, Ciencias de la Educación, Ciencias del Trabajo (tanto en la sede de la Malmuerta como en el anexo de Medicina) y en la Politécnica de Belmez.

¿Cuánto vale cada voto?

Las elecciones al Rectorado de la UCO usan un voto ponderado, esto quiere decir que no todos valen lo mismo. El de los profesores doctores es el que más vale, un 54%, y le sigue el del estudiantado, que supone el 20%. El voto de los profesores contratados doctores representa el 11%, el del PAS un 10% y el 5% restante se corresponde con los profesores no doctores y los profesores no indefinidos.

El grupo más numeroso es el de los estudiantes, que roza los 17.000 votantes potenciales, los profesores no doctores y sin vinculación permanente son más de 1.000, por los 850 trabajadores del PAS y los 800 doctores y contratados doctores.

El voto anticipado

Hay parte de la comunidad universitaria que ya ha votado de forma anticipada. Esos votos se meterán en las urnas antes de que comience la votación presencial. El escrutinio, una vez finalice el horario de votación, es público.

¿Quién gana?

Si en esta votación uno de los dos candidatos logra más de la mitad de los votos (una vez ponderados) será el vencedor de las elecciones. De no ser así, habrá segunda vuelta, que se celebraría el 20 de junio. En esa segunda vuelta al vencedor le valdrá con conseguir mayoría simple.

Los candidatos

Julieta Mérida y Manuel Torralbo son los candidatos al Rectorado. Torralbo es catedrático de Didáctica de la Matemática y ha ocupado varios cargos de gestión dentro de la UCO, como el de vicerrector de Comunicación y Coordinación Institucional. Su campaña, bajo el lema La UCO que viene, se ha centrado en marcar las diferencias con el equipo saliente y ha resaltado en numerosas ocasiones la necesidad de más transparencia y cercanía en la institución.

Mérida es catedrática de Edafología y Química Agrícola y hasta que anunció su deseo de ser rectora formaba parte del equipo de Gómez Villamandos estando al cargo del vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente. De ganar, Mérida se convertirá en la primera rectora de la UCO, una de las grandes bazas que ha utilizado durante su campaña, que se ha celebrado bajo el eslogan Una rectora para un tiempo nuevo.