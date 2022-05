El periodismo avanza cada día e innova en la forma de acercar la información a sus lectores. Pero aún no nos permiten dejar el texto en blanco. Sin palabras se queda uno después de degustar, saborear, sentir y vivir la experiencia gastronómica que ha comandado el chef Paco Morales en el Jardín Cervezas Alhambra de Córdoba, ubicado en el cine Fuenseca. Una clara puesta en valor del papel de la cerveza, más allá de ser una de las bebidas predilectas del aperitivo, el cocinero dos estrellas Michelin elaboró un menú de cinco platos maridados con distintas referencias de Cervezas Alhambra.

La relación de Morales con la casa cervecera se remonta tiempo atrás, y según el propio cocinero: "Siempre me gusta estar arropado por marcas de prestigio, pero más allá de un contrato, mi exclusividad con Alhambra se basa en que compartimos los mismo valores, mi visión de mirar al pasado para afrontar al futuro, es algo que tenemos en común".

Al igual que los maestros cerveceros de la marca andaluza cuidan cada detalle, cada ingrediente que puede aportar matices a su bebida o el tiempo de tostado del cereal, Paco Morales es un detallista del todo. No se le escapa nada, ni nada pasa sin un porqué. "Vamos muy al detalle, es lo que marca la diferencia cuando alguien prueba la experiencia de venir a mi restaurante. Intentamos desprender ese algo intangible que crea la sensación en el cliente de estar como en su casa y de querer volver".

En su papel de medio actor de cocina y de sala, pues así asumen cada "función" o servicio en sus restaurantes, Paco Morales deleitó con un menú pensado bajo su nuevo proyecto gastronómico Qurtuba Sapiens, o lo que es lo mismo Sabiduría Cordobesa. La ciudad califal fue cuna del conocimiento, eje armonizador de distintas civilizaciones y desde donde se tomaron decisiones que cambiaron el mundo para hacerlo tal y como lo conocemos ahora. En base a eso, "hacemos una cocina hecha a conciencia, donde intentamos plasmar el conocimiento y la sabiduría". Para Morales, que se ha enfocado entre los siglos X y XV, es importante "centrarse en el espíritu de aquella época. El recetario antiguo marca la época social representada. En aquellos siglos, Córdoba fue el escenario central donde actuó un amplio abanico de personajes con espíritus innovadores e investigadores; o como yo digo, curiosos e inquietos".

La cerveza como maridaje

"Introducimos la cerveza como elemento armonizador. Con la ayuda del sumiller de Alhambra, Julio Cerezo, hemos conseguido plasmar un menú muy meticuloso, con los ingredientes muy bien vinculados para que cada cerveza aportara una mayor experiencia y acompañara al comensal". El dos estrellas Michelin reconoce que su favorita es la Reserva 1925, pero aclara que cualquier cerveza de Alhambra "tiene una textura muy especial, una untuosidad y un cuerpo muy característicos. No deja de ser un alimento y me siento muy cómodo trabajando con ella; tiene esa redondez que hace cerrar el círculo con algunas de nuestras recetas".

En el Jardín Cervezas Alhambra se dieron cita 25 afortunados. Alguno invitados por parte de la marca y otros tantos ganadores del sorteo que Alhambra lanzó por su Instagram. Bébora Jiménez, que llegaba acompañada de una amiga, declaraba que "no sé muy bien qué nos vamos a encontrar, es la primera vez que tenemos una oportunidad como esta". Pero una cosa tenían clara: "Nos gusta la cerveza y cualquier cosa que nos ponga el chef Paco Morales seguro que nos sorprende. No sé si alguna otra vez podremos comer un menú de un cocinero con dos estrellas Michelin".

Julio Cerezo | El Sumiller de Cervezas Alhambra Para afrontar lo vivido en el Jardín Alhambra que se ha instalado en el cine Fuenseca, hacen falta dos patas. De un lado el cocinero, Paco Morales, y de otro un sumiller de la casa. Julio Cerezo lleva varios años trabajando con la cervecera andaluza y ha dirigido cientos de catas y eventos relacionados con esta bebida. "Lo que hemos vivido con Paco Morales, con el que tenemos una gran relación, es espectacular. Hemos trabajado en colaboración para buscar las mejores cervezas para cada propuesta gastronómica. Hemos buscado la mejor tipología de cerveza, por intensidad, por matices... consiguiendo así sacar un plus tanto a la parte culinaria como a la cervecera". Muchos son los factores y características que hacen especial a cada cerveza de Alhambra. Cerezo como especialista considera que "la cerveza es válida para cualquier tipo de maridaje, además por la gran variedad de tipos y matices que tienen, la cerveza es capaz de acompañar donde, por ejemplo el vino, no llega".

El momento de la degustación del menú

Ya antes de entrar a lo que normalmente es el cine de verano Fuenseca, ya se respiraba cierto nerviosismo entre los asistentes. En este tipo de eventos, los tiempos son muy importantes para que la ejecución del evento salga según lo planificado. Dieron las tres de la tarde y el nerviosismo, sobre todo por parte de los agraciados en el concurso, estaba lejos de marcharse. Tras una primera presentación por parte Julio Cerezo y el propio chef, el sumiller comenzó a instruir a los presentes en el arte del cerveceo, en su más amplio significado.

Historia, ingredientes, formas de elaboración, niveles de tueste, matices en nariz y en boca, nivel de alcohol... Todos esos datos y más fueron el preámbulo a cada propuesta gastronómica que había planteado Paco Morales. Cinco fueron los platos, cinco fueron las cervezas. Cada una elegida para evocar y acompañar a la parte culinaria.

"¿Cómo puede estar esto tan bueno?". "No pensaba que la cerveza y más éstas que no son las normales, ligaran tan bien con platos de este nivel". "Si hubiera puesto un poco más, también me lo hubiera comido". "Esto es para guardarlo en el recuerdo". "Me falta pan para mojar sopas". Estas y otras tantas, fueron algunas de las frases que se escuchaban entre plato y plato.

Julio Cerezo lo anunció al principio: "Vamos a hacer un recorrido con una intensidad sensorial creciente". Y tanto que fue así. Cual montaña rusa que siempre te sorprende, plato tras plato, explicación tras explicación, cerveza tras cerveza, la experiencia fue siempre de altura.

A la finalización del evento, una de las asistentes, que acompañaba a su hija, Rafaela Muñoz apuntaba que "ha sido una experiencia buenísima, me ha sorprendido. El postre ha sido lo que me ha dejado desubicada del todo. Nunca pensé que una cerveza fuera el complemento ideal". Por su parte, Loli Pérez también quedó perpleja tras saborear la Pannacotta junto a la Alhambra Baltic Porter. "Todo nos ha encantado, pero la última cerveza es que... si te tapas los ojos para nada sabrías que es una cerveza lo que estás bebiendo".

Estos han sido los platos y el maridaje elegido:

CANAPÉ DE BRANDADA de bacalao, huevo de codorniz y aceite picual

MARIDAJE: Alhambra Lager Singular

COGOLLO BRASA, MAZAMORRA DE PISTACHO y OSTRA escabechada

MARIDAJE: Alhambra Reserva 1925

TUÉTANO DE VACA ASADO picoso, láminas de atún, semillas de mostaza y almendra

MARIDAJE: Alhambra Reserva Esencia Citra IPA

MENESTRA DE VERDURAS con untuoso de maíz y MOLE POBLANO

MARIDAJE: Alhambra Reserva Roja

PANNACOTTA DE LECHE DE VACA con miel de caña, cacao y arándanos

MARIDAJE: Alhambra Baltic Porter

+ INFO

Consulta aquí la carta*

*Solo disponible el pago con tarjeta.

Instagram @MomentosAlhambra

Elige la Cata que más te guste y apúntate aquí

Fecha

Del 9 al 20 de mayo

Horario

Lunes - Viernes: 19.00 a 23.00 horas

Sábados y domingos: de 13.00 a 00.00 horas

Localización

Cine Fuenseca, Córdoba