¡Qué ganas había de mayo! Desde que a finales de abril comenzaran los festejos en Córdoba con la Cata del Vino, esto ya es un no parar. El buen tiempo, las flores, la primavera, la ausencia de restricciones, caras al descubierto con sonrisas visibles, Cruces, Patios y pronto la Feria. Con tal ajetreo había que crear algo que fuera más pausado. Cervezas Alhambra ha propuesto un espacio singular en el recinto del cine de verano Fuenseca, un punto de encuentro perfecto para disfrutar de un tardeo cervecero sin prisa.

Jardín Cervezas Alhambra, que así se llama esta iniciativa de la marca cervecera, nació en 2019 y tras su éxito en Madrid y La Coruña; este año han ampliado su programación a otras tantas ciudades, entre ellas Córdoba.

El espacio elegido se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad, epicentro de la fiesta de los Patios. Desde ayer lunes, hasta el próximo 20 de mayo, el cine de verano Fuenseca cambia su proyecciones veraniegas por cerveza, gastronomía, música y, sobre todo, un ambiente distendido que invita a disfrutar de los amigos, de largas charlas y risas.

La inauguración

Aunque el Jardín comenzó a funcionar el lunes 9, la marca prefirió hacer la presentación un día más tarde. Bajo el calor primaveral, o veraniego, no se sabe muy bien a que correspondían los más de 30 grados, Cervezas Alhambra hizo la puesta de largo de su espacio en el cine Fuenseca.

La directora de Marketing de Consumo de Cervezas Alhambra, Txun Azpilicueta, fue la encargada de oficiar esta inauguración. "Queremos que viváis un momento Alhambra, sin prisa, con este calorcito del mayo cordobés y qué mejor que con una cerveza bien fresquita". Azpilicueta matizó que la parada en Córdoba de esta gira nacional de jardines "era obligatoria. Primero porque somos una empresa andaluza y segundo por tener aquí un centro de producción. Córdoba siempre la tenemos muy presente". El hecho que de que esta iniciativa haya llegado en mayo, "no es casualidad. Mayo en Córdoba es especial y queríamos formar parte de todo este ambiente. Además lo hacemos en un marco increíble como este cine, que lleva funcionando desde 1945". La representante del grupo Mahou San Miguel y Cervezas Alhambra expuso para concluir un avance de toda la programación y finalizó su intervención brindando "por muchos años más de Jardín Alhambra en Córdoba".

Tras una breve introducción, los asistentes, representantes de medios de comunicación, influencers y amigos de la marca, pudieron disfrutar del concierto de The Flying Cumbia. Media hora de canciones llenas de ritmo que sirvieron de preámbulo al catering previsto. No hay que olvidar que el evento es de Cervezas Alhambra, por lo que la bebida rubia no faltó en sus distintas recetas. Fue la prueba fehaciente de lo que se pretende con este espacio. Música, buen ambiente, mejor cerveza y una gastronomía a la altura.

Programación musical Jardín Cervezas Alhambra Córdoba

El enclave creado en pleno centro histórico de Córdoba cuenta con una variada programación de actividades como catas, experiencias gastronómicas exclusivas, talleres de artesanía, íntimos acústicos o sesiones de DJ.

El primero en romper el hielo de los DJs fue MoMo, que actuó el mismo lunes 9. Los días 13, 14, 19 y 20, desde las 20.30 horas, dejarán su huella en el Jardín Alhambra los DJs Juani Cash, Miamigomigue, Fernando Vacas aka dj Vallellano, con su Yardin Session Live, y Groenlandiers (habrá que ver si son capaces de salir con sus típicos gorros, pese a el calor que se espera). La entrada para disfrutar de estos "locos" (o sin comillas también vale) de la música es gratuita, solo te quedarás fuera si se completa el aforo.

Dentro del marco del ciclo Momentos Alhambra, que se suma a la experiencia del tardeo cervecero, la oferta musical del Jardín se complementa con el pianista Chico Pérez y la banda Tu Otra Bonita, que actuarán el jueves 12 a las 20.30 horas y el domingo 15 de mayo a las 13. 30 horas, respectivamente, en el escenario del Jardín Cervezas Alhambra de Córdoba. Para estos dos espectáculos es necesario comprar las entradas a través de su web.

Hablemos de cerveza

Lager Singular, con o sin, Radler, Reserva 1925 y sabores que se salen de la norma como Reserva Esencia Citra Ipa, Barrica Ron Granadino, o las numeradas Cacao y Piel de Naranja o Cacao y Chipotle. Cervezas numeradas (ediciones limitadas) con matices de vino, como Amontillado, Palo Cortado o Pedro Ximénez. Además, una de sus últimas incorporaciones, Alhambra Baltic Porter, una cerveza con aromas ahumados a chocolate y café, ha sido considerada como la mejor cerveza en la categoría "Stout and Porter - Strong Porter" de los World Beer Awards. Y aún se quedan algunas sin nombrar de la larga y exquisita variedad de cervezas que Alhambra tiene en el mercado.

A pesar de tanta diversidad, todas se encuentran en la forma de elaboración. Y es que Alhambra apuesta porque para hacer bien las cosas, hay que hacerlas sin prisa. Por eso ha montado este espacio en Córdoba, para disfrutar de algunos de los placeres mundanos de la vida, pero sin prisa. Nada de beberse una cerveza del tirón para salir corriendo. La experiencia del tardeo cervecero es para aquellos que realmente se quieran tomar un respiro y disfrutar, porque a quienes nos gusta la cerveza, disfrutamos con ella.

Aunque cada vez hay más entendidos en el mundo cervecero, el confinamiento también ayudó mucho a ello, nunca está mal aprender de la mano de los profesionales de la materia. Por eso, una de las actividades que se van a desarrollar durante estos días son las Catas. ¿Pero eso no era para el vino? Pues también para la cerveza.

A través de su página web, se puede reservar plaza para las distintas catas. Y es que hay varias temáticas. Sabores de la cerveza, Cítrico y especias, Norte y Sur o Innovando en la tradición, son los títulos de las catas que, conducidas por beer someliers de Cervezas Alhambra, los participantes tendrán una experiencia única.

Elige la Cata que más te guste y apúntate aquí.

La gastronomía tiene mucha importancia en esta primera edición

Desde el pasado lunes 9 hasta el 20 de mayo, en el Jardín Cerveza Alhambra estará la restauración a cargo de dos establecimientos muy reputados en Córdoba como son Taberna La Montillana y Taberna del Río. Puedes consultar aquí la carta.

Jardín Cerveza Alhambra contará también con la cocina de Paco Morales, chef cordobés reconocido con dos estrellas Michelin por su restaurante Noor. Como una de las actividades principales de la programación, el miércoles 11 el propio Paco Morales ofrecerá un menú creado específicamente para ser maridado con las diferentes variedades de la marca. El menú está inspirado en su proyecto gastronómico qurtuba sapiens o sabiduría cordobesa, cuyo objetivo es reflejar la sabia impronta dejada por el paso de las distintas civilizaciones y culturas en la gastronomía de la Córdoba milenaria. Los asistentes consiguieron su entrada a través de un sorteo de la cuenta de Instagram @MomentosAlhambra.

Por ir acabando, aunque sin prisa, también destacar los dos talleres programados. A cargo de Borha Cámara, se impartirá el Taller Botánica Ilustrada, el viernes 13 de 19.00 a 20.00 horas. El poder asistir está en manos del azar. Entra aquí para participar en el sorteo.

El otro taller es de Posavasos Rústicos con Ganchillo, impartido por Susimiu. “En este taller te voy a mostrar cómo hacer unos bonitos posavasos de estilo rústico. Trabajaremos en primer lugar sobre una base de corcho para hacer el círculo principal, y posteriormente tejeremos en ganchillo y algodón el borde decorativo. El resultado será un bonito posavasos que combina varias técnicas y que no pasará desapercibido”, relata la artista artesana. También será por sorteo la participación, pero aún no está abierto el plazo. El taller será el próximo 20, desde las 19.00 horas.

+ INFO

Consulta aquí la carta*

*Solo disponible el pago con tarjeta.

Fecha

Del 9 al 20 de mayo

Horario

Lunes - Viernes: 19.00 a 23.00 horas

Sábados y domingos: de 13.00 a 00.00 horas

Localización

Cine Fuenseca, Córdoba