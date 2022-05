La muerte de Juan Kindelán Jaquotot (Córdoba, 1940) el pasado 4 de mayo, deja al periodismo español sin una de sus grandes referencias tanto en el ámbito de los contenidos como en el de la gestión. Ya muy joven, con poco más de treinta años, marcó impronta en el periodismo económico como director de Actualidad Económica, la revista integrada en el desaparecido grupo Sarpe, a la que convirtió en líder indiscutible en ese ámbito de la información especializada.

Bajo su liderazgo, especialmente en los años de la transición, se convirtió en una publicación moderna, abierta a las ideas políticas liberales e integradoras imperantes en Europa, a la defensa del mercado y del reconocimiento social del papel de los empresarios, y a la proyección de jóvenes valores de la economía y de la política española –Cien españoles para el futuro y Cien empresarios para el futuro-, llamados a adquirir protagonismo con la llegada y el asentamiento de la democracia. Basten dos ejemplos de su visión estratégica: hizo de La Económica la primera publicación española en contar con un corresponsal fijo y permanente en Bruselas y estuvo entre los pioneros del periodismo –se graduó en la Universidad de Navarra- en hacer un curso de dirección de empresas en el IESE.

Juan Kindelán dio también los primeros pasos para convertir aquella Actualidad Económica en una cantera de periodistas económicos, antes de decidirse a comprarla en 1977 como Ceo de un cohesionado grupo de insignes amigos periodistas que le acompañaban en la iniciativa –Juan Pablo de Villanueva, Luis Infante, José María García Hoz, entre otros- para convertirla en el embrión de lo que unos años después se convertiría en el Grupo Recoletos, un proyecto empresarial de gran éxito económico y de un amplio impacto social, que en un tiempo récord se convirtió en líder de la prensa especializada en España con la adquisición de cabeceras como Telva (1982) y Marca (1984), el lanzamiento de Expansión en 1986 y el de Diario Médico en 1992.

Juan supo aunar los mejores valores del periodismo independiente y riguroso con los criterios de una gestión austera y valiente a la hora de asumir riesgos. Dio los primeros pasos para internacionalizar los contenidos de las publicaciones y ganar eficiencia en los procesos industriales: Actualidad Económica adquirió en 1978 los derechos de The Economist y Expansión los de Financial Times- ; entre 1985 y 1989 lanzó la multimpresión de los diarios del Grupo Recoletos y en 1995 impulsó las ediciones on line de las cabeceras, al tiempo que promovió la compra del 15 por ciento de la editora de El Diario Financiero de Chile.

Precisamente, el grupo Pearson, propietario del Financial Times, sorprendido por el éxito del lanzamiento de Expansión y su rápido liderazgo en el periodismo económico, puso a prueba las dotes de negociador de Juan Kindelán y su equipo cuando en 1988 planteó la adquisición de un 35 por ciento de Area Editorial, entonces sociedad editora de Expansión.

De aquel acuerdo nació una profunda relación de amistad y confianza con Frank Barlow, CEO de Pearson. Ambos compartían su compromiso con las líneas editoriales de los respectivos periódicos económicos, ambos estaban especialmente dotados para controlar los costes y ambos podían llegar a ser duros cuando la situación lo requería, especialmente en lo referente a la independencia de los profesionales y de los contenidos de los diarios. En 1994, Pearson compraría el 57 por ciento de Recoletos y en 1996 completaría el control total de Recoletos. La confianza era tal que Barlow permitió a los promotores de Recoletos mantener los derechos políticos sobre las acciones de Pearson. La amistad se perpetuó después de la salida de Barlow de Pearson (1997) hasta su muerte en 2019.

Tuve ocasión de vivir de cerca su empuje y su calidad humana. Para él, siempre mi agradecimiento y mis oraciones. Primero, por ofrecerme mi primer empleo como redactor de Actualidad Económica, nada más salir de la Universidad de Navarra. Con su respaldo fui nombrado director de la revista en 1987 y, luego, en 1989, director de Expansión. Fueron años de trabajo privilegiado que me brindaron la oportunidad de disfrutar la apasionante aventura de compartir y contar desde el periódico los profundos cambios políticos, económicos y empresariales de la España recién ingresada en la Unión Europea.

Arropado por el brillante grupo de profesionales que impulsaron Recoletos, el liderazgo empresarial de Juan Kindelán contribuyó decisivamente a poner en valor aquel cúmulo de talentos profesionales y valores personales que convirtieron el Grupo en uno de los más brillantes proyectos periodísticos del siglo XX en Europa.

Juan Kindelán tuvo siempre una fe sólida que llevaba a la práctica en su vida cotidiana. También en eso fue ejemplar para todos cuantos tuvimos la oportunidad de trabajar y aprender con él, y de disfrutar de su amistad. Junto a su mujer y sus cuatro hijos, llenó de delicadeza, cariño y alegría la vida familiar hasta sus últimas horas.

(*) Jesús Martínez de Rioja Vázquez fue director de Actualidad Económica (1987) y director y editor de Expansión entre 1989 y 2010