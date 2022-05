El tanque de tormentas de Córdoba sale a concurso por 24 millones de euros

La obra que evitará inundaciones en el casco histórico y en la zona sureste de Córdoba y vertidos al río ha salido a concurso por 24 millones de euros. El tanque de tormentas que construirá la empresa municipal Emacsa tendrá un plazo de ejecución de dos años, por lo que, si no hay imprevistos, podría estar en funcionamiento en el 2025. Las empresas interesadas en participar en este concurso tienen hasta el día 1 de agosto para presentar ofertas.

Este es el primero de los cinco tanques de tormenta con los que contará Córdoba. Se trata de una infraestructura que presentó el alcalde, José María Bellido, en octubre del 2020. En aquel momento la previsión es que estuviera construida en primavera del 2023 y que su coste ascendiera a 10 millones, pero, dada su complejidad, tardará más y costará el doble. Además del ubicado en el Balcón del Guadalquivir, que es el primero que se va a ejecutar, habrá otro en esa zona, uno en Poniente, otro más en el Cortijo del Cura y el quinto estará en la zona del Jardín Botánico.

Esta actuación es necesaria en el Balcón del Guadalquivir porque allí hay tres puntos de desbordamiento y una sola red en la zona del casco antiguo, por lo que cuando llueve con intensidad, a través de los aliviaderos, vierten directamente al río. El tanque es una estructura de hormigón armado que retendrá el agua de la lluvia y, mediante el sistema de bombeo, esta será llevada, través de los colectores, a la Golondrina.

Durante la fase de redacción del proyecto se han estudiado varias alternativas para las obras y se ha elegido la que minimice la afección a las instalaciones que están fuera del parque del Balcón del Guadalquivir y que permita disponer de un camino perimetral durante la ejecución de las mismas. En paralelo a la redacción del proyecto se han llevado a cabo los trabajos geotécnicos previos a las obras.

La opción elegida es la construcción de un tanque de 102 metros de altura por 43 de anchura, con una luz entre vanos de 6 metros. Además, la altura de agua de diseño será de 5 metros; el número de carriles, 17; la altura de la lámina de agua oscilará entre los 4,50 y los 6,10 metros; y la altura del tanque, entre los 11,53 y los 12,70. El volumen de agua almacenada será de 23.170 metros cúbicos.

El tanque estará dividido en tres vasos mediante dos muros separadores de 4 metros de altura, lo que permitirá su llenado parcial. El primer vaso tendrá un volumen de 5.938 metros cúbicos; el segundo, de 8.892; y el tercero, de 6.570. La capacidad común será de 1.770.

La opción elegida ha sufrido modificaciones -el tanque se desplazó al sureste- después de que Urbanismo pidiera que se respetara al máximo la urbanización actual y los elementos existentes, incluyendo las fuentes, que se iban a ver afectadas con la propuesta escogida. Urbanismo solicitó también que se integrara en el entorno el edificio proyectado ubicándolo en una zona de bajo impacto. Además, el bombeo de vaciado irá en el lado este del depósito. El tanque tendrá un sistema de alivio que conducirá el exceso de aguas a uno de los puntos de desbordamiento.

Urbanización

En cuanto a la urbanización de la zona, el proyecto contempla retirar los adoquines de diversos colores existentes y su posterior reubicación. Las obras no afectarán a las zonas ajardinadas ubicadas al sur, aunque sí a los jardines próximos a las fuentes, que serán restaurados. Al ubicarse el tanque debajo de las fuentes, estas serán demolidas. Además, y una vez construido, la situada al este seguirá igual, pero la central se elevará 0,25 metros y la oeste, 0,50. El proyecto contempla “la reposición” de lo “existente” tras la ejecución del tanque, por lo que todo quedará igual.

Para ejecutar esta actuación no harán falta expropiaciones, ya que los terrenos, considerados sistema general no urbanizable, son públicos. Sí será necesario permiso de Cultura, al estar el Balcón del Guadalquivir cerca del Molino de Martos, que es BIC. También hará falta control arqueológico durante la intervención. En principio, no se prevén afecciones al tráfico, aunque sí el vallado de la zona durante las obras.