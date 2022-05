Hace 17 años que el matrimonio formado por María Jesús Pérez y José Carlos Oliva decidieron convertirse en caracoleros. “En mi familia ya había tradición y estábamos cansado de trabajar en la hostería, a pesar de que éramos muy jóvenes. Así que nos embarcamos en esta aventura, eso sí, con mucho miedo, pero creo que acertamos”, explica María José.

17 años con el puesto de Isla Fuerteventura y 7 con el del Bulevar, junto a la calle Bailarina Anna Pavlova; les ha valido a este matrimonio para ser uno de los referentes de la ciudad. Este año refrendado por la clasificación como segundo y tercer puesto con más votaciones en el I Concurso de Diario Córdoba. Su recetas, siempre novedosas, son su gran secreto. La culpable, María Jesús Pérez. “Este año hemos sacado un cremoso de marisco que ha tenido mucha aceptación y nuestros caracoles a la cerveza con espuma suave de alioli, siguen siendo uno de los más demandados.”. Desde Caracoles Noreña agradecen el apoyo de sus clientes y ya esperan la próxima edición del concurso.

José Carlos asume que "el tiempo previo a la campaña, lo vivimos con mucha incertidumbre. Después de dos años de pandemia no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. La verdad es que nos sorprendió. La primera semana fue de récord". En lo que va de campaña, Oliva se muestra satisfecho, aunque "el tiempo no ha sido del todo malo, pero si nos ha impedido estar todos los días al cien por cien".

Uno de los fuertes de los puestos Noreña son sus terrazas. Y es que el matrimonio sabe que "a los cordobeses les gusta tomarse los caracoles en el puesto, ni en el bar ni llevárselos a casa. Como más disfrutan es aquí. Además ellos mismo te lo dice: cuando me los llevo a casa no me saben igual". En estos casi 20 años como caracoleros, Noreña ya cuenta con una clientela fiel, "incluso van cambiando entre el I y el II". Mucha gente del barrio, pero también de otros. "Tenemos unas recetas muy peculiares y son muchos los que vienen expresamente a comerlos".

Por otro lado, los caracoles de Noreña son conocidos fuera de nuestra ciudad. "Se los llevan muchísimo, para Sevilla, Málaga, Extremadura... Hay muchos sevillanos, que aún teniendo allí también la tradición de los caracoles, nos dicen que como los de Córdoba ninguno. Hemos tenido propuesta hasta para que montemos allí un puesto, pero no. El que quiera que venga a Córdoba", sentencia José Carlos.

+INFO

caracolesnorena.com

Avd. Isla Fuerteventura 57

Tlf. 615640591 · 615740592

Facebook · Instagram