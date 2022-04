El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba ha entregado este jueves sus primeros Premios de Investigación en Atención Primaria con la colaboración de AMA Entidad Aseguradora y el hospital Cruz Roja de Córdoba. En una nota, esta entidad señala que el Colegio de Médicos ha creado estos premios con carácter anual en reconocimiento de la labor investigadora de los médicos colegiados en España. La convocatoria ha recogido tres modalidades de premios: publicaciones de trabajos realizados en el ámbito de atención primaria en general, dotado con 2.000 euros; la modalidad B para publicaciones de trabajos realizados en el ámbito de atención primaria en el medio rural (en núcleos de menos de 30.000 habitantes) dotado con 1.000 euros, y la modalidad C para comunicaciones a congresos a nivel nacional o internacional de trabajos realizados en el ámbito de atención primaria rural dotado con 500 euros.

Según el Colegio de Médicos, el jurado, teniendo en cuenta los criterios de valoración descritos en las bases como son la originalidad de la línea del trabajo de investigación y su aplicación, resolvía conceder en esta edición, por unanimidad, el premio en la modalidad A al trabajo Efecto de la educación en neurociencia del dolor en pacientes con fibromialgia: intervención grupal estructurada en atención primaria, a cargo del doctor José Ignacio Moscosio.

Por su parte, en la segunda modalidad, el estudio galardonado ha sido Estudio de la obesidad en una población infantil rural y su relación con variables antropométricas, dirigido por el doctor Manuel Vaquero.

Y en la modalidad C, ha sido premiada la comunicación Advantages of teledermatology in primary health care, investigación de la doctora Raquel Gracia.

La presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, Carmen Arias, resaltó durante este acto que "hemos creado estos premios específicos para esta parcela asistencial de la atención primaria para poner en valor el talento, la constante entrega, la inquietud y el esfuerzo de nuestros compañeros médicos que trabajan incansablemente en atención primaria, reconociendo el enorme mérito que supone añadir a su labor asistencial diaria y de permanente atención a sus pacientes, la actividad investigadora en beneficio de toda la sociedad”.

Para esta convocatoria de los premios, el Colegio de Médicos de Córdoba ha recibido un total de 26 proyectos, en los que han participado más de 50 médicos cordobeses que trabajan en centros sanitarios de toda la provincia.

El acto ha contado con la presencia de Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias en Córdoba; el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; Luis Luego, director gerente del hospital Cruz Roja de Córdoba, representantes de AMA y de otras instituciones.