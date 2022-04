Cuatro colectivos se estrenan en las Cruces de Mayo de Córdoba tras la pandemia

Las cruces de mayo empezarán este jueves con cuatro colectivos nuevos que se han decidido a sumarse a la fiesta dispersos en distintos puntos de Córdoba. En la zona del casco, en la plaza Jerónimo Páez, se estrena la AVV La Medina con una cruz sin barra que según la presidenta, Lourdes Ramírez, pretende dar respuesta a los vecinos de la zona, que querían evitar el botellón con una cruz sin bebidas. La cruz estará vestida con claveles rojos y decorada con elementos típicos de los patios como sillas, un baúl y muchas macetas.

El Grupo Scout San Jorge ha montado su cruz en la calle Mirto, en la zona de Mirabueno. Desde primera hora de la mañana, han estado trabajando a toda prisa para intentar vencer dificultades e imprevistos como la falta de suministro eléctrico y de agua, que a mediodía aún no se les había habilitado. El Ayuntamiento nos dio la autorización el viernes y el lunes entregamos los papeles a Endesa, pero de momento, no han conectado la luz". Endesa, por su parte, les permitió tomar agua de una fuente que no tiene agua, por lo que han tenido que comprar una manguera y habilitar otro punto de recogida. Según sus organizadores, será una cruz familiar con la que recaudar fondos para las actividades de los scouts.

También con problemas en la conexión eléctrica, la hermandad del Descendimiento afrontaba este miércoles las últimas horas antes de la apertura de la cruz, que en su caso, busca recuperar las arcas de la hermandad tras dos años sin ingresos. Su cruz, inspirada en la cruz guiona de la parroquia, se ha decorado con margaritas de color vino tinto. Instalada en la plaza del Rocío, junto a Miraflores, según el hermano mayor Manuel Aguilera, buscan también dinamizar la zona del Campo de la Verdad y ofrecer un punto de encuentro en estas fechas.

Por último, la asociación Acopinb, que habitualmente participa junto al sindicato de la Policía Nacional, se ha inscrito este año por primera vez en solitario y montará cruz en el Club Deportivo del Carmen, con una cruz realizada por sus usuarios, mezcla de claveles, romero y siempreviva. La cruz de Acopinb está dedicada a la fiesta de los patios y recrea un pequeño huerto con distintas plantas.

Otras clásicas apuraban también las horas previas al inicio de la fiesta. La asociación de vecinos de Cañero ha preparado en este año tan especial una cruz dedicada a la infancia por el esfuerzo que han realizado los niños durante la pandemia y contará con un calendario de actuaciones además de ofrecer un potaje popular el domingo 1 y una fiesta para los niños y un arroz el lunes 2 de mayo. Aunque ellos recibieron el enganche de la luz hace dos días, la organización se ha quejado del exceso de burocracia y del coste de algunos como el plan de evacuación, que se hace para una vigencia de cuatro años y que se ha tenido que renovar aunque durante dos años no se ha utilizado por el covid.

Los organizadores de la cruz de Cáritas del Sagrario, que se encuentra en el interior de su sede de la Judería, no querían fotos ni revelar el misterio de su montaje de este año, que cambia de ubicación y de ornamentación. Solo dijeron que esta vez no estará colgada como otros años y animaron a acudir a verla. Para que nadie se resista, viernes, sábado y domingo al mediodía prepararán un arroz.

En la plaza del Potro, la asociación Sonrisa de Lunares ha tenido que afrontar el día de más nervios, el previo a la apertura con una obra iniciada este jueves por el Ayuntamiento que ha limitado el acceso de una grúa que necesitaban para el montaje, por lo que los organizadores tuvieron que extremar la paciencia y la creatividad para rematar los preparativos. Pese a las dificultades, a mediodía empezaron a vestir su cruz con 2.500 claveles.

Todas las cruces consultadas han coincidido en el aumento espectacular de los precios de las flores, que ha disparado el presupuesto de ornamentación de los colectivos, y de los productos que se ponen a la venta en las barras. La mayoría ha previsto una subida en la carta de bebidas y comida. Las consumiciones de cerveza y refrescos oscilarán este año entre 1,50 y 2 euros, según la cruz.