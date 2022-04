La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha afeado al Ayuntamiento de Córdoba que "ignore reiteradamente las peticiones e iniciativas que el colectivo viene registrando a través de los cauces oficiales, dejándolas sin respuesta y contraviniendo sus obligaciones de contestar expresamente a los peticionarios".

Desde la asociación han lamentado tener que verse de nuevo en la necesidad de denunciar públicamente el abandono y la falta de transparencia del Consistorio en lo que consideran "un claro caso de mala praxis y de falta de voluntad". “Hemos trabajado con ayuntamientos de todo signo político a lo largo de la provincia y no ha habido nunca ningún problema. Sin embargo, el Ayuntamiento de Córdoba lleva años sin ofrecer respuesta a ninguna de las iniciativas que hemos presentado”.

Así, desde la asociación han señalado que hace casi siete meses que presentaron en el registro de entrada una petición mediante la que solicitaban al Ayuntamiento que dedique una calle a la memoria de Renée Lafont, primera periodista asesinada en un conflicto bélico tras ser fusilada el día 1 de septiembre de 1936 en el cementerio de La Salud, requerimiento que todavía no ha obtenido respuesta y que Aremehisa ha elevado al Defensor del Pueblo andaluz.

“No sabemos por qué no se tramita la solicitud. Si ese no es el procedimiento adecuado, no entendemos por qué no se nos notifica la declaración de inadmisibilidad para que la encaucemos por la vía correcta. En cualquier caso, sí tenemos claro que la falta de interlocución del Ayuntamiento dificulta la situación y no es la manera más democrática y transparente de proceder”, han aseverado.

Sepultura número 5 del cuadro de San Ramón

Asimismo, la asociación ha informado de que, dos años y medio después de la retirada de los permisos que dio lugar a la paralización de la intervención en la sepultura número 5 del cuadro de San Ramón y de que el colectivo buscara amparo tanto en el Defensor del Pueblo como en el Defensor del Pueblo andaluz, el Ayuntamiento de Córdoba ha trasladado su negativa a ambos representantes de la ciudadanía argumentando que ante una sociedad mercantil, como es Cecosam, no cabe interposición de recurso de reposición.

A este respecto, desde el colectivo memorialista han criticado que el Consistorio cordobés se haya demorado más de dos años en su respuesta para finalmente “acabar mirando para otro lado”. En este sentido, Aremehisa ha trasladado su disconformidad en cuanto al tratamiento que se ha hecho del caso y a los argumentos con los que el Ayuntamiento sostiene su negativa.

“Estamos hablando de un permiso administrativo cuya concesión corresponde, por ley, al Ayuntamiento, tiene responsabilidad patrimonial sobre esta decisión al tratarse de terrenos públicos. La petición y la documentación pertinente para poder llevar a cabo esta intervención se ha cursado directamente con el Ayuntamiento de Córdoba, que fue quien decidió derivar el expediente a Cecosam”.

Además, desde Aremehisa han explicado que, en su escrito al Defensor del Pueblo andaluz, el Consistorio remite la intervención de la sepultura número 5 al marco de las actividades que se realizarán bajo el paraguas del convenio firmado entre las distintas administraciones, aunque para la asociación la realidad es otra bien distinta. “Los hechos son que se ha agotado la legislatura autonómica, y pronto lo hará también la municipal, sin que se haya dado cauce a una intervención que venimos solicitando desde febrero de 2020. Desde entonces, y hasta la fecha de hoy, se han realizado en el cementerio de la salud varias actuaciones y ninguna ha contemplado la apertura de la sepultura número 5”.