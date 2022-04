La investigadora de la Universidad Loyola, Emma Motrico ha sido beneficiaria de una financiación ERC Starting Grant por su proyecto titulado “Universal prevention of maternal perinatal mental disorders and its implementation as normalized routine practice”. Según informa la Universidad Loyola, el objetivo principal de este trabajo, que se desarrollará durante los próximos 5 años, es el de prevenir los problemas de salud mental asociados al embarazo y al post parto y fomentar la implementación de intervenciones adecuadas en este sentido en los servicios sanitarios a nivel global.

La investigadora de la Universidad Loyola ha obtenido una financiación de 1,5 millones del Consejo Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés), a través del programa Starting Grant, dirigido a jóvenes investigadores que demuestren una carrera profesional y científica de alto nivel y prometedora, con el fin de que establezcan un grupo de investigación y una infraestructura estable en torno a la línea de investigación en la que estén trabajando. Es la primera vez que en Andalucía se concede una dotación de este nivel a una investigadora de un organismo privado de investigación, siendo la duodécima financiación de este tipo que se concede en Andalucía en total y estando entre las cuatro a nivel nacional que se conceden a un organismo de investigación privado. Una App personalizada para las madres y sus parejas Este proyecto e-Perinatal que acogerá la Universidad Loyola dedicado a la prevención de los trastornos de salud mental asociados al embarazo y al primer año después del parto desarrollará una App personalizada para las madres y sus parejas. Será el primero en estudiar cómo prevenir la depresión de los padres o parejas y la efectividad de este tipo de intervenciones en los bebés. Este trabajo se llevará a cabo mediante un equipo multidisciplinar de investigadores de las áreas de la psicología, de la salud y ciencia de los datos. Se realizará en colaboración con el grupo de investigación SAMSERAP (Salud Mental, Servicios y Atención Primaria), perteneciente a la ‘Red de investigación en cronicidad, atención primaria y promoción de la salud (RICAPPS)’ financiada por el Instituto de Salud Carlos III, cuyo investigador principal es el Dr. Juan Ángel Bellón, médico de familia y profesor de la Universidad de Málaga. Constituirá un modelo pionero en su campo, creando un nuevo paradigma de investigación y con el objetivo final de que se desarrollen un conjunto de herramientas para la investigación y la práctica normalizada en los servicios de atención de salud. La investigadora Emma Motrico es profesora titular del departamento de Psicología de la Universidad Loyola. Cuenta con más de 40 publicaciones científicas indexadas en el Journal Citation Reports (JCR) y es investigadora principal de un proyecto internacional y de dos proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III. En 2018 recibió un premio en reconocimiento a su trayectoria investigadora y también el primer premio IBIMA a la mejor publicación científica. La científica ya ha desarrollado con anterioridad diversos estudios y proyectos aplicados a la salud mental de las mujeres en torno a la maternidad. En concreto, lleva a cabo un trabajo con el fin de analizar cómo ha influido la pandemia en la salud mental de las mujeres a las que la pandemia les sobrevino en este estado, un proyecto que ha derivado en un informe de buenas prácticas y varias publicaciones científicas. Además, la profesora es la colíder del grupo de Prevención de Salud Mental Perinatal en la sociedad científica MARCE, la cual cuenta con el mayor prestigio internacional en este campo. Los problemas de salud mental perinatal son las complicaciones más frecuentes durante el embarazo y en el primer año después del parto (definido como periodo perinatal) en mujeres. Los padres o parejas también sufren ansiedad y depresión postparto. Las madres y padres afectados no pueden llevar a cabo con normalidad sus actividades de la vida diaria, lo que provoca un impacto devastador en toda la familia. En casos graves, son la principal causa de suicidio y de infanticidio. Según indica Emma Motrico: “Creo que es necesario y urgente realizar intervenciones eficaces de prevención de los problemas de salud mental en las madres y sus parejas. La evidencia científica en este sentido actualmente es insuficiente para implementar programas a nivel poblacional, por lo que agradezco al Consejo Europeo de Investigación esta inmejorable oportunidad de generar conocimiento en este campo”. La profesora Emma Motrico ha sido invitada por el gobierno americano a visitar la Universidad George Washington a través de una beca postdoctoral Fulbright. Durante su estancia conocerá los programas que se están realizando en Estados Unidos. Específicamente, colaborará con el programa para la promoción de salud mental perinatal del distrito de Columbia donde se implementa la intervención conductual ‘Mamás y bebés’. También estudiará la implementación de estos programas en mujeres de ingresos bajos, como por ejemplo las mujeres inmigrantes o de etnias minoritarias.