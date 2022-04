El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba se ha concentrado este lunes a las puertas del Hospital Provincial junto a UGT para denunciar la situación del personal de mantenimiento del complejo hospitalario Reina Sofía, informa el sindicato en una nota de prensa.

El delegado de CCOO en el Reina Sofía, José Antonio López, señaló durante la concentración que el motivo de la movilización es "poner en evidencia los graves problemas que tiene esta categoría y el agravio comparativo con otras categorías" que se ha hecho aún más patente en la nueva orden de mantenimiento.

“Nosotros pensamos que el SAS está poniéndoles palos en las ruedas a estas categorías porque quieren hacer una privatización que, de hecho, ya se está haciendo en muchos hospitales”, afirmó el responsable sindical quien insiste en que “un hospital no puede depender de una empresa externa, porque en un momento determinado surge una urgencia y tenemos que tener a ese equipo totalmente formado y preparado y eso se puede hacer teniendo la bolsa de empleo actualizada”.

“La bolsa por la cual se contrata a estos trabajadores y trabajadoras es del año 2018. En estos cuatro años, hay personas que han conseguido la titulación pero que no pueden trabajar en el SAS porque la bolsa no se ha renovado y no pueden acceder a ella”, explica López quien critica que el acuerdo sobre la bolsa reordena las categorías y las reduce a tres, “dejando fuera una categoría tan importante como es la de técnico de fluidos, las personas que se encargan de las tuberías de agua y líquidos, entre ellas, las tuberías de oxígeno, algo vital en un hospital”.

Por otra parte, los sindicatos reclaman la equiparación del complemento específico de la categoría al de otras similares. “En vez de subirles el sueldo tienen un complemento que es el más bajo de todas las categorías de su nivel”.

Esta situación no es exclusiva de los hospitales sino que es extensible a los centros de salud. “Se levanta una baldosa y porque no hay un albañil para pegarla se tira años levantada con el riesgo de que alguien se tropiece y se caiga. Es absurdo”, critica el delegado de CCOO.

“CCOO no va a parar hasta que el SAS asuma nuestras reivindicaciones” porque mientras el SAS lo plantea todo con criterios economicistas “nosotros hablamos de calidad, de salud y de prevención”, concluyó.