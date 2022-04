María José Sánchez tiene dos perros de agua: «He conocido a mucha gente por mis perros»

María José Sánchez vive con su pareja desde hace 18 años y han tenido mascotas casi desde el principio. «Antes vivíamos en un cortijo y teníamos gatos, pero cuando nos vinimos a vivir a La Carlota, los dejamos allí», explica. «Yo me vine la primera sola y decidí probar con un perro por aquello de que dan compañía y es así», asegura. No solo eso, «un gato es más arisco, los perros son muy cariñosos y además te obligan a salir a la calle y a relacionarte con la gente, algo que es muy bueno cuando, como en mi caso, vienes a vivir a un sitio donde no conoces a nadie». Gracias a los perros, «he conocido a mucha gente», asegura, «además, los considero ya parte de mi familia, son los que más alegres se ponen cuando llego a casa», bromea entre risas. En el salón, tienen dos sofás, «uno para nosotros y otro para ellos». Con los niños son muy pacientes. «Tengo dos sobrinos y eso es... se lo pasan pipa aunque les tiran de los pelos y de las orejas». María José quiere tener niños «y por supuesto, mantener a los perros también». El primer perro llegó a su casa siendo un cachorro. «Fui a una fiesta, lo tenían allí, me encantó y me lo traje», comenta, «el segundo se lo compré a un hombre que los cría».

La única limitación se da a la hora de viajar. «Con un gato, puedes improvisar una escapada sin problema, te da más libertad, un perro te obliga a organizar el viaje, a buscar un hotel donde te dejen llevarlo o dejarlo en una residencia, que es algo que prefiero no hacer», señala. Alquilar también puede complicarse cuando hay perros. «Desde hace cinco años, tenemos nuestra casa, pero es cierto que si quieres alquilar te ponen pegas». La factura del veterinario es doble. «Al principio tienes más gastos hasta que les pones la vacuna de la rabia; luego depende, hay tratamientos que son más caros como el de la leishmaniosis o si tienen alguna infección», apunta. Pese a todo, poniendo pros y contras en la balanza, se queda con sus perros sin dudar.