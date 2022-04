Paco Román ha tenido seis perros: «Si lo tienes cuídalo y si no, no lo tengas»

Paco Román y su mujer, Carmen, han tenido seis perros a lo largo de su vida, el primero casi al principio de su relación. «Mi experiencia con los perros es magnífica», explica, «tuvimos una hembra preciosa de pastor alemán que murió con 9 años y medio de una enfermedad grave de corazón y recuerdo perfectamente su último día, estuvo en el parque con mi mujer hasta que llegué y moviendo la cola, se desmoronó y la metimos en el coche, esa madrugada murió». No tuvieron hijos, pero está seguro de que «de haberlos tenido, los perros tampoco habrían faltado en casa». «Es cierto que tienes que hacer sacrificios, hay que renunciar a cosas, como viajes porque en muchos hoteles no quieren animales grandes y cuando teníamos el pastor alemán no había manera», comenta. «Eso ha ido cambiando y cada vez hay más oferta», indica. El primer perro que tuvieron lo encontraron en la calle y cuando murió compraron otro igual. Luego llegaron otros dos por casualidad y un quinto recaló en casa porque una amiga se lo dejó unas vacaciones y cuando volvió el perro no quiso irse. Viven en un piso y eso nunca ha sido un problema. «Hay mucha leyenda urbana, lo importante es sacarlos a la calle las veces que sea necesario», asegura. «Nosotros hemos llegado a tener dos perros grandes en casa y se echaban en su sillón y no daban problema», añade. Para Paco, «si tienes un perro cuídalo bien y si no, no lo tengas». Rechaza a quienes cometen salvajadas con ellos y a quienes los tienen como signo de estatus o por simple moda. Él nunca había tenido perro antes de estar con Carmen. «A mi mujer le encantan de toda la vida y yo, desde que tuvimos al primero y aprendí a tratarlos, también». «El momento más duro es cuando mueren, se pasa muy mal porque se les coge mucho cariño, pero es ley de vida», comenta sincero. El sexto de la lista se llama Nero y es un bodeguero. «Es algo prodigioso, cariñoso al máximo y se vuelve loco si no nos tiene al lado, es auténtica pasión con nosotros», dice.