La cadena Mercer abrirá apartamentos turísticos de lujo en el centro de Córdoba

La cadena Mercer vuelve a tener la vista puesta en Córdoba, donde pretende ejecutar un nuevo establecimiento hotelero. La empresa, que iba a reformar el Palacete de los Burgos para construir un hotel de cinco estrellas pero desisitió de la idea por las complicaciones que encontró durante su tramitación en Urbanismo, que finalmente le denegó la licencia, ejecutará apartamentos de lujo en el centro.

En su página web, Mercer anuncia la «próxima apertura» de «20 estudios y apartamentos de lujo en la zona de José Zorrilla», calle en la que está uno de los laterales del Gran Teatro. El complejo se llamará Mercer Residence Córdoba. La idea de la empresa, que no ha aportado a este periódico información sobre el proyecto aunque sí ha confirmado que se trata de un edificio de apartamentos turísticos que no se ubicará en el Palacete de los Burgos, es tenerlo listo para el segundo semestre del 2023 o los primeros meses del 2024. Aunque la cadena no concreta qué edificio es el que convertirá en apartamentos de lujo, en la calle Zorrilla hay un inmueble que lleva mucho tiempo cerrado y que fue un hotel, el Andalucía.

La cadena ha hecho pública este miércoles su intención de abrir cuatro nuevos hoteles en España en los próximos dos años y dos establecimientos con apartamentos de lujo, uno de ellos, el de Córdoba, que entra dentro de la marca que ha creado este grupo nacido en el 2005, al frente del que está el cordobés Pedro Molina. La marca se llama Mercer Residences y se caracterizará por tener servicios como el de mayordomo. Los primeros apartamentos que la cadena abrirá como Mercer Residences serán los de la antigua Casa Palacio de los Marqueses de Nervión en Sevilla, que prevé estrenar este mismo año. Según la información difundida este miércoles por la cadena a nivel nacional, en la fórmula que estrena bajo el paraguas de Mercer Residences, además del servicio de mayordomo privado, ofrece "cobertura de cama, housekeeping, lavandería y chef".

Un cinco estrellas fallido

La empresa Mercer había pedido en noviembre del 2015 permiso para rehabilitar el Palacete de los Burgos, un edificio del siglo XIX ubicado en los números 12 y 14 de la calle Julio Romero de Torres, junto a la plaza de Jerónimo Páez, en el que pretendía abrir un hotel de cinco estrellas, que incluso aún sigue anunciado en la web de la cadena. Desde la solicitud del permiso de obras, el proyecto experimentó cambios en diversas ocasiones para adaptarse a los requerimientos de Urbanismo. Una de esas modificaciones fue reducir de 18 a 12 el número de habitaciones previstas. Entre los problemas que tuvo Mercer está que en el sótano, donde hay importantes restos arqueológicos, no podía colocar las instalaciones. Las divergencias entre Mercer y Urbanismo se produjeron en el anterior mandato municipal y continuaron en el presente, en el que se le denegó la licencia. Sin embargo, no era la primera vez que ocurría, ya que en el 2008 la solicitud de permiso, que en aquel momento realizaba Sant Llorenç 99 para un cinco estrellas que iba a gestionar Mercer Hoteles, también fue rechazada.