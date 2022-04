Sin puntos en el carnet y ebrio al volante. Así fue sorprendido un conductor el sábado pasado por la Guardia Civil en la A-4 a su paso Córdoba. Y no una, sino dos veces, de madrugada primero, y por la tarde después.

Al volante con una tasa de alcohol superior a la permitida

Según informa la Guardia Civil en una nota de prensa, a las 01.20 horas del pasado sábado, 9 de abril, agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Córdoba se encontraban realizando un muestreo preventivo de alcoholemia en la vía de servicio de la autovía A-4 a la altura del km. 401, cuando dieron el alto a un conductor al cual se le realizó la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado positivo de 0,58 mg por litro, por el que fue denunciado. Asimismo, los agentes inmovilizaron el vehículo, hasta que a las 15.45 horas su conductor dio negativo.

Sobre las 23.45 horas del mismo día, distintos agentes de la misma Unidad se encontraban realizando otro control preventivo de alcoholemia en el km.403 de la A-4 cuando dieron el alto a un conductor, realizándole la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado positivo de 0,54 mg por litro, por el que fue denunciado. Se da la circunstancia de que era el mismo conductor que apenas 22 horas antes había dado positivo en otro control.

Sin puntos en el carnet

Igualmente este conductor carecía de puntos en su permiso de conducir, pero aún no había sido notificado de ello de forma fehaciente, sino únicamente mediante la publicación de anuncios edictales, por lo que se le notificó que había agotado la totalidad de su saldo de puntos por lo que no podía seguir conduciendo hasta que no los recuperara tras la realización de un curso de sensibilización.

Cada una de estas denuncias supone una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir.