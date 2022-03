Este jueves ha dado comienzo en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) el 14º Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria. Cerca de doscientos juristas de todas las universidades españolas debatirán, durante dos jornadas, los principales retos jurídicos a los que se enfrenta el sistema universitario español, “una situación especialmente compleja desde el punto de vista legislativo”, según ha comentado el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos.

Así, en el seminario organizado por la Asociación para el estudio del Derecho Universitario (AEDUN), que aglutina los servicios jurídicos universitarios, se van a debatir temas candentes como la Ley de la Convivencia Universitaria, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) o la repercusión en la gestión de RRHH del sistema universitario de la reforma laboral y las medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público, así como la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El rector de la UCO, que ha dado la bienvenida a los participantes llegados de toda España, ha manifestado la inquietud del sistema universitario español ante la LOSU. “Vamos a ver cómo termina esta Ley y esperemos que esa ley tan básica que ha presentado el Ministerio no se quede en una desregulación del sistema”, ha sostenido el rector. “Necesitamos un marco normativo que nos dé estabilidad y no se puede quedar todo abierto amparándose en la autonomía de la universidad y de las comunidades autónomas; es decir, necesitamos funcionar como sistema y que, a la vez, esto no genere problema en la gobernanza de las universidades”, ha comentado. “Por ejemplo, si no se delimita el número de claustrales en la Ley, nos podemos encontrar con verdaderos problemas en cada universidad a la hora de acotar cuál puede ser ese número”. A este respecto, el presidente de AEDUN, Carlos Gómez Otero, ha explicado que tras la LOSU “entraremos en una especie de periodo de universidad constituyente, pues habrá que reformar estatutos, normativa interna, etc.”

Respecto a la Ley de la Convivencia Universitaria, tanto el rector de la UCO como el presidente de AEDUN, han apuntado que la Ley ha sido “un auténtico jarro de agua fría después de haber conseguido consenso por parte de la representación estudiantil, CRUE y el Ministerio, y, por eso, el texto final no nos ha gustado”.

La inseguridad jurídica provocada por la reforma laboral se va a tratar también profundamente durante el seminario. “Vamos a hacer contratos indefinidos y, cuando termine la financiación que ha propiciado esas contrataciones, no vamos a saber si eso es causa justificada de despido o no y se tendrá que dirimir en el juzgado de lo social”, ha explicado el rector. Carlos Gómez ha apuntado que durante este seminario se intentarán abordar fórmulas jurídicas “para capear el temporal mientras no tengamos una seguridad jurídica”.