Ambrosio pide a Bellido que reclame a la Junta de Andalucía la ejecución de la ronda del Marrubial

La portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Ambrosio, exige al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que deje atrás intereses partidistas y reclame a la Junta de Andalucía que ejecute la segunda fase de remodelación de la ronda del Marrubial y la ronda Norte. La también secretaria de Política Municipal de Grandes Poblaciones del PSOE de Andalucía ha aconsejado al regidor cordobés centrarse en sus responsabilidades en la Alcaldía y “dejar de hacerle el caldo a las siglas del PP” y “de hacer méritos ante San Telmo y ante Génova”. Asimismo, ha lamentado que a Bellido no le parezca bien ninguna medida del Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que el único proyecto novedoso del mandato, la base logística del Ejército de Tierra, haya sido una decisión del Ministerio de Defensa.

En referencia a la administración andaluza, Isabel Ambrosio ha lamentado “los olvidos significativos que no gratuitos” de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en su visita de esta semana a Córdoba —donde participó en el Foro Economía & Sociedad— sobre dos proyectos de calado que la Junta de Andalucía tiene pendiente ejecutar en la ciudad: por un lado, la segunda fase de remodelación de la ronda del Marrubial, y por otro, la segunda fase de la ronda Norte.

Respecto al primer proyecto, Ambrosio recuerda que en el anterior mandato se llevó a cabo la rehabilitación del lienzo de muralla, la construcción del carril bici y el paso peatonal y que se quedó diseñada la segunda fase de la ronda. La portavoz del PSOE denuncia que tres años después no se conozca qué ocurre con este proyecto, ni por qué no se ha usado la misma fórmula de expropiación forzosa empleada para Caballerizas en esta expropiación. “Nos tememos que Bellido no quiere molestar al Gobierno andaluz para seguir cayéndole bien a Moreno Bonilla”, ha asegurado la portavoz. “La Junta no tiene intención de hacer esa obra. Es muy llamativo que no hable de ella la consejera y está muy mal que el alcalde no se lo haya recordado”.

Quejas sobre la ronda Norte y AVRA

En cuanto a la ronda Norte, desde el PSOE desmienten que la Consejería de Fomento tenga que partir desde cero porque ya se publicó el anteproyecto en 2010 e insisten en que el compromiso era licitar al mismo tiempo las fases 1 y 2 de este proyecto. “Que no nos engañen más y no ponga excusas”, añade Ambrosio.

En último lugar, la portavoz socialista ha condenado “la falta de apuesta” del Gobierno andaluz en temas de vivienda pública, así como “el descaro total y absoluto” de la consejera al animar a la rehabilitación de vivienda púbica dentro de un programa Ecovivienda, que se sustenta con fondos del Gobierno y Europa, cuando las viviendas públicas de AVRA no hacen nada más que acumular demandas y denuncias.