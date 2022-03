Unos 4.000 contratos temporales han pasado ya a ser indefinidos en Córdoba con la reforma laboral

La reforma laboral entra hoy, 31 de marzo, plenamente en vigor después de un periodo transitorio de tres meses en el que las empresas y los trabajadores han empezado a tomar contacto con el nuevo marco normativo que, entre otras novedades, elimina los contratos por obra y servicio. Toda una revolución si se tiene en cuenta que éstos suponían casi la mitad de los suscritos en España. En Córdoba, solo en los meses de diciembre (el 31 de diciembre entraba en vigor la reforma laboral al margen de la prórroga), enero y febrero se han cerrado 74.867 contratos por obra y servicio, que han supuesto el 51,7% del total (144.754, según el SEPE).A partir de hoy no podrán hacerse más contratos de este tipo, y las empresas y autónomos tendrán que optar por los indefinidos, por los contratos fijos discontinuos o por los contratos por circunstancias de la producción. Los de obra y servicio que se han firmado en este plazo de vacatio legis no pueden superar los 6 meses de duración (máximo hasta finales de septiembre).

A falta de los datos de marzo, que aún no están disponible, en la provincia de Córdoba mientras ha durado esta moratoria de la reforma laboral se han convertido en indefinidos 3.614 contratos que antes eran temporales: 1.300 en el mes de diciembre, 1.019 en enero, 1.295 en febrero y se espera una cifra similar en marzo.

Una visión política

El diputado del PSOE Antonio Hurtado entiende que la entrada en vigor plena de la reforma laboral hará que "muchos de los actuales contratos por obra y servicios se conviertan en indefinidos o en fijos discontinuos con lo que se va a reducir la precariedad y la temporalidad en nuestro mercado de trabajo". En concreto, el diputado señala la importancia que tendrá en sectores como el de la agricultura y la ganadería, donde la tasa de temporalidad alcanza el 56,5% frente al 28,5% de Francia o el 10,6% de Alemania. "Hoy es un día histórico en el ámbito laboral que va a permitir. más estabilidad en el empleo, más seguridad y mejores salarios" .

En las antípodas se sitúa otro diputado por Córdoba Andrés Lorite, del PP, quien recuerda que la reforma laboral fue aprobada por "accidente" y dice que es "objetivamente mala para España". A juicio del político cordobés nuestro mercado laboral "necesita más flexibilidad y no menos" y entiende que estas modificaciones legislativas van "justo en el sentido contrario a las nuevas realidades del mercado de trabajo". "Es un disparate destruir la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos en España y que ha salvado 1 millón de ERTES, instrumento fundamental en la época de pandemia", opina.

Más mano dura contra el fraude

Este jueves comienzan a operar los nuevos formatos de contratación --un sistema que no se tocaba con esta ambición desde 1984-- y se endurecen las sanciones de Inspección de Trabajo en caso de fraude, de modo que a partir de ahora si un inspector de Trabajo acude a una empresa y detecta 50 contratos en fraude puede imponer una sanción por cada uno de esos contratos en fraude cuando antes solo podía poner una única multa.

Las empresas ya se están adaptando y el aumento de las sanciones explica el aumento de la contratación indefinida que estamos viendo desde enero, apuntan desde CCOO. La secretaria de Empleo de este sindicato en Córdoba, Ana Acaíña, corrobora ese incremento en la contratación indefinida, que ha supuesto un aumento del 18% en Córdoba en enero y un 23% en febrero respecto a los datos del 2020. "En enero hubo 2.354 indefinidos; en febrero, más de 3.000 y entendemos que eso irá aumentado a lo largo del año", comenta.

Así, aunque se entiende que conviviremos durante un tiempo con algunas dudas, hay determinadas cosas que han quedado muy claras: "No hay más vuelta de hoja que los indefinidos pasen a ser definidos beneficia bastante las cosas a las personas trabajadoras", apunta Acaiña.

En suma, para CCOO la reforma laboral ha sido un avance importante porque se reduce la temporalidad tan elevada que había en España. "La forma en que ha quedado más demostrado el éxito es en el tipo de contratación: era un fraude mantener a una persona temporal toda su vida laboral", concluye Acaiña no sin apuntar otros logros de la reforma como la inclusión de los ERTE en los estatutos de trabajo y los avances en la negociación colectiva.

De temporal a fijo discontinuo

“Ante la duda, fijo discontinuo”, es la instrucción que dan los colegios de gestores. Este modelo consiste en un contrato indefinido, pero con el que el empleado solo trabaja cuando la empresa lo llama ante un pico de faena. Hasta ahora era un clásico en los hoteles, que funcionaban durante el año con una plantilla mínima y luego en campañas ampliaba plantilla llamando a filas a los fijos discontinuos.

Estos son los nuevos contratos temporales El catálogo de contratos temporales queda definido de la siguiente manera: se mantiene el contrato para cubrir bajas y se incorporan dos tipos de contratos temporales. Uno por causas imprevistas, que permiten firmar a alguien por un tiempo no superior de seis meses y hasta 12 meses si hay convenio, y otro por causas imprevistas, que no puede alargarse de seguido 90 días al año consecutivos o no. Esta última está especialmente pensada para que sectores concretos se refuercen en determinados periodos del año, como el comercio ante las campañas de invierno o verano. Y en el caso de la construcción se habilita un contrato nuevo, similar al de obra y servicio pero con la consideración de indefinido y con una indemnización reforzada, así como un derecho a recolocación.



Qué pasa en el campo

Desde CCOO inciden en que este cambio afectará de modo especial a las contrataciones de jornaleros en el campo, que en ocasiones han sido contratados por día o jornada. Todos ellos deben pasar también a fijos discontinuos y, además, a partir de ahora podrán elegir entre recibir en los tiempos de inactividad el subsidio por desempleo o el subsidio agrario. "El problema que plantea la patronal es que si llovía antes no se contrataba y ahora hay que pagar la jornada se vaya a trabajar o no, como ocurriría en cualquier otro empleo si se producen circunstancias sobrevenidas", explica.

Por contra, para Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja, en lo que respecta a la eventualidad la reforma laboral ha sido un paso atrás en el campo, "donde la temporalidad es algo consustancial a cultivos como el olivo, los cítricos o la viña". En opinión de Asaja, los contratos fijos discontinuos acarrean problemas no solo por la complejidad burocrática y los gastos que generan, si no también por la previsión de personal que hay que hacer de una campaña a otra. "Puede ocurrir que personas que no encajan en la empresa por una serie de circunstancias tengan que continuar en ella, o que a los mismos trabajadores no les interese seguir y tengan que hacerlo", comenta Fernández de Mesa que defiende el sistema de contratación empleado hasta ahora en el campo. "La reforma laboral la asumimos porque es ley pero no la compartimos y pedimos su modificación", concluye.

Charlas para las dudas

Los sindicatos están organizando charlas y jornadas para acercar el nuevo marco normativo a los trabajadores, al igual que CECO. Responsables de la patronal han asistido y han celebrado jornadas sobre la regulación de los contratos de trabajo. El punto central de todos estos seminarios han sido los nuevos sistemas de contratación, que despiertan algunas dudas entre los empresarios y los autónomos.