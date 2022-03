La diputada de Unidas Podemos por Andalucía Ana Naranjo ha calificado de "cínica" la respuesta dada hoy, en la comisión de Cultura, por la consejera Patricia del Pozo, respecto a la tardanza en el análisis de muestra de ADN de restos de exhumaciones de fosas del franquismo en Andalucía, como ocurre con la del cementerio de la Salud de Córdoba, , que supera los tres años desde que se hicieron en marzo del 2019. "No se sostiene lo que ha dicho la consejera, que ha llegado a justificar el retraso por el tipo de tierra del que proceden los restos, un argumento disparatado", ha explicado Naranjo, que acusa al Gobierno andaluz de "falta de voluntad política".

El 8 de marzo de 2019 el equipo técnico a cargo de la intervención arqueológica en el cuadro de San Ramón del cementerio de La Salud entregó a la Universidad de Granada (UGR) las muestras genéticas de 23 víctimas exhumadas y de 180 familiares, que aún esperan los resultados.

Tal y como ha expuesto Naranjo, "hay personas de más de 80 años esperando a que se coteje su ADN con el de los restos de exhumaciones" y ha apelado al "respeto a los derechos humanos" para acabar "con la demora en el laboratorio de la Universidad de Granada, responsable de la identificación, bajo el paraguas de un convenio firmado entre Junta y Universidad, que establece un plazo máximo de cuatro meses para la entrega de resultados.

Como hizo Arehemisa hace unos días, la consejera lamenta "la paralización de las políticas de memoria es patente desde que comenzó la legislatura, con la llegada del PP al Gobierno andaluz llegó la demora en las identificaciones, con gravísimos incumplimientos en el tratamiento de las pruebas de ADN", ha explicado Naranjo tras finalizar la Comisión de Cultura, insistiendo en que “no hay tiempo que perder, y para agilizar podrían poner a disposición los laboratorios del Sistema Andaluz de Salud”.

Para Naranjo, "faltan fondos y falta voluntad política”, y ante el argumento esgrimido por la consejera, de que se están llevando a cabo más exhumaciones que nunca, la diputada ha puntualizado que “la Junta de Andalucía, en la última legislatura, solo ha tomado parte en una la intervención de la fosa de Pico Reja del cementerio de Sevilla, cuyo convenido estaba firmado por el Gobierno anterior. Todas las demás, todas, se hacen con fondos de ayuntamientos, diputaciones e iniciativas privadas".

"La consejera no ha dado ninguna respuesta, no va a agilizar las pruebas, no ha dado plazos, no ha dado propuesta de inversión o de utilizar servicios públicos para agilizar esas pruebas", ha explicado Naranjo, que ha denunciado "la vulneración de Derechos Humanos", añadiendo “que se incumple la propia Ley de Memoria de Andalucía, y vemos como Moreno Bonilla sigue la misma estrategia de Rajoy, derogando la ley de facto”.

Respuesta de la consejera

En su respuesta, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha asegurado que en Andalucía se están haciendo ahora más exhumaciones que nunca por lo que la Universidad de Granada, con quien se suscribió el convenio para la identificación genética de víctimas y para la creación de un banco de ADN, está asumiendo también "más carga que nunca". La consejera ha cifrado en 1,6 millones la inversión realizada y ha explicado que se han realizado ya 1.625 trabajos de identificación.

En el caso de las pruebas del cementerio de la Salud, ha indicado que aunque ya se han analizado los restos óseos "aún no son definitivos hasta que no concluyan las exhumaciones" en el camposanto cordobés. Asimismo, ha recordad que en el convenio con la Universidad de Granada se estipula un plazo de 4 meses para llevar a cabo todo el proceso contado desde la entrada de los restos al laboratorio, pero que existen "una serie de factores que pueden dificultar el cumplimiento del plazo, lo que no quiere decir que dejemos de hacer nuestro trabajo".

Por otro lado, ha justificado la dificultad del proceso de identificación por el tipo de tierra donde se encuentren los restos, por las condiciones climatológicas o el tipo de inhumación que se haya llevado a cabo, y ha añadido que los trabajos se realizan bajo criterios de dos normas de calidad ISO, que requieren "una ocupación extra".

Por todo lo anterior, Patricia del Pozo ha declarado tener "la conciencia muy tranquila porque estamos haciendo más exhumaciones que nunca antes. Nunca se ha exhumado tanto como hasta ahora por lo que la Universidad de Granada está sosteniendo una carga de trabajo". Asimismo, ha asegurado que la agilización del proceso no siempre depende de cuestiones administrativas y ha concluido ofreciendo algunos datos como que ya son 2.143 las muestras de ADN que obran en poder de la Universidad de Granada.