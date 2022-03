El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado este viernes la oferta de plazas para alumnado de nuevo ingreso para el curso 2022-23, que presenta como principal novedad la incorporación del nuevo grado en Biotecnología, que se encuentra pendiente de verificación y para el que se ofertan 50 plazas de nuevo ingreso. A la oferta aprobada este viernes se unirían 80 plazas más correspondientes al Grado en Fisioterapia que se impartiría en Fisidec (Fisioterapia, Investigación y Deporte de Córdoba), centro adscrito a la Universidad de Córdoba, pendiente de aprobación. Este ha sido uno de los puntos más destacados de la sesión ordinaria celebrada, en la que también se ha aprobado la concesión de medallas de plata a decanos, decanas y dirección de escuelas universitarias en los 50 años de existencia de la UCO y un plan de acción de medidas académicas de la Universidad de Córdoba con las universidades ucranianas y rusas.

Distinción por el 50 aniversario

La Universidad de Córdoba ha concedido, tras aprobación unánime de su Consejo de Gobierno, su medalla de plata a las personas que han sido nombrados decanos y decanas, o han ostentado la dirección de Escuelas Universitarias de la UCO a lo largo de los 50 años de vida de la institución, destacando la imprescindible labor que ha significado para la Universidad de Córdoba la gestión diaria de sus centros.

Esta distinción se entregará próximamente en un acto de excelencia universitaria encuadrado en del programa de actos del 50 aniversario.

Plan de Acción con universidades ucranianas y rusas

El programa aprobado por la UCO se ha realizado en consonancia con las directrices de la Unión Europea, la EUA (European University Association) y del Sepie (Servicio Español para la Internacionalización del Español) y consta de ocho puntos.

Respecto a la comunidad universitaria ucraniana y al acceso de estudiantes de este país a títulos universitarios de la UCO, aquellos que lo soliciten podrán hacerlo en el marco del programa Erasmus+ tanto si proceden de instituciones socias como si lo hacen de universidades con las que la UCO no tiene convenio. La Universidad de Córdoba gestionará el alta, en su caso, de nuevo socio y sufragará, en consecuencia, los gastos ocasionados por el estudiantado, bien a través de sus programas externos, bien a través de fondos propios. Para el profesorado o PAS (Personal de Administración y Servicios) ucraniano y sus familias, que se encuentren en Córdoba, la Universidad pondrá́ a su disposición, por un periodo no superior a 2 meses de duración, el alojamiento universitario que tenga disponible. Para ello, deberá́ ser solicitado por un PDI o PAS de la Universidad de Córdoba, y aprobado por el Consejo de Dirección de la Universidad, en función de las plazas disponibles en el alojamiento universitario. La UCO ofertará cursos intensivos de español a todo el estudiantado, profesorado y PAS acogidos y procedentes de Ucrania, con el fin de facilitar su acceso a los estudios en la UCO.

Al estudiantado ruso y bielorruso que en la actualidad esté cursando estudios en la Universidad de Córdoba se les prestará el apoyo necesario hasta la finalización de sus estudios a finales del segundo cuatrimestre del curso 2021/2022.

En lo referente a la canalización de peticiones de acogida para personas ucranianas que no pertenezcan a la comunidad universitaria, dada la limitación de alojamiento de la Universidad de Córdoba, se recomienda se realicen a través de la Asociación Accem.

Docencia

Junto con la aprobación de la oferta de plazas de nuevo ingreso, en el capítulo de ordenación académica también se ha dado vía libre al procedimiento de admisión por reconocimiento de créditos a los estudios de Grado de la Universidad de Córdoba para el curso 2022/23, diversas adscripciones de asignaturas a áreas de conocimiento y modificado los reglamentos de Trabajo Fin de Grado y de Prácticas Externas de la Facultad de Filosofía y Letras

En el apartado de másteres y doctorado, el Consejo ha aprobado para el curso 2022-23 el itinerario conjunto entre los másteres universitarios en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible y las solicitudes de informe previo para su implantación el curso 2023-24 de los másteres en Educación Ambiental para la Sostenibilidad, en Investigación en Ciencias de la Salud, en Investigación y Gestión de Organizaciones, Proyectos y Recursos Culturales, en Tecnología Física: Investigación y Aplicaciones y el interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco.

En materia de Formación Permanente ha quedado aprobado el Curso Universitario de Director de Seguridad y los títulos propios online de Experto en Tecnología Educativa, de Especialización e Tecnología Educativa, Experto en Estrategias de Intervención Psicoeducativas y de Especialización en Psicología de la Educación. Igualmente, el Consejo ha dado vía libre al curso “La integración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Actividad Docente e Investigadora”, dentro de los programas de formación del Profesorado Universitario.

Investigación

En el capítulo de investigación, el Consejo ha aprobado la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora los Grupos del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) de la Universidad de Córdoba para contribuir a su financiación. El plazo de presentación de solicitudes en Metis permanecerá abierto desde el día siguiente a su publicación en BOUCO hasta el 22 de abril. También han quedado aprobadas la 3ª, 4ª y 5ª convocatorias de contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Planes y Programas específicos y modificado el calendario 2022 de las convocatorias de estas modalidades de contratos.

Becas

El Consejo ha aprobado la convocatoria de 100 becas para alumnado del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban, destinadas a sufragar el 50% del precio público de matrícula en el programa correspondientes al curso 2021/2022. Las ayudas se dividen en dos modalidades: 50 becas de 50 euros cada una para alumnos matriculados en la Sede de Córdoba y otras 50 de 20 euros para alumnos matriculados en las sedes provinciales. En ambos casos las ayudas están destinadas a la financiación del 50% del precio público de la matrícula. Del total de becas convocadas se reservará un 10 % de las mismas para ser cubiertas entre personas con discapacidad y grado reconocido de minusvalía igual o superior al 33 %. La dotación presupuestaria de estas ayudas es de 3.500 euros. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (Bouco).

Otros acuerdos

En el apartado de Cultura y Proyección Social, el Consejo ha resuelto las convocatorias de ayudas a aulas de proyección social y cultural de la Universidad de Córdoba para la realización de proyectos y actividades para el presente curso académico, de alumnos internos y de colaboradores honorarios de cátedras de proyección social y aulas específicas correspondientes al curso 2020/21 y aprobado el cambio de denominación del Aula de redes y seguridad para la sociedad digital por el de Aula de ciberseguridad y redes.

En el capítulo de Política Departamental, el Consejo ha aprobado los perfiles y comisiones técnicas de profesorado contratado y diversas adaptaciones de contrato.