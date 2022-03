Numerosos transportistas de Córdoba regresan a la actividad tras doce días de paro

Numerosos transportistas de Córdoba están regresando este viernes al trabajo después del acuerdo alcanzado durante la madrugada por el Gobierno de España y el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Este recoge una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y 450 millones de euros en ayudas directas para los profesionales del sector, entre otras medidas reivindicadas por el colectivo.

Así lo han confirmado a este periódico la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), que es mayoritaria en la provincia con alrededor de 600 socios, y Usintra, que es la segunda por su tamaño, con unos 500 asociados. En el caso de Atransur, que cuenta con un centenar de socios, afirman que ya hay profesionales cargando sus vehículos para reanudar la actividad el próximo lunes.

De este modo, en líneas generales las tres patronales cordobesas (integradas en federaciones que forman parte del CNTC) realizan una valoración muy positiva de las medidas planteadas por el Ejecutivo para compensar la falta de rentabilidad en su actividad.

El portavoz de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías en Córdoba, Miguel Barrero, ha recordado, por su parte, que el paro se mantiene, aunque el colectivo está a la expectativa de la reunión que esta tarde mantendrá la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con su presidente, Manuel Hernández, que era una de sus peticiones.

Miguel Barrero ha señalado que una docena de transportistas cordobeses ha participado en la manifestación convocada en Madrid por la plataforma y ha afirmado que "no puedo valorar la propuesta porque no la conozco con exactitud (la plataforma no está integrada en el CNTC). Personalmente, creo que tendrían que hacer algo más".

Este portavoz ha admitido que la evolución del paro "depende de la reunión con la ministra" y ha hecho hincapié en que "hay muchas familias que están pasándolo mal y necesitan echar los camiones a andar" para cubrir los gastos de estos vehículos.

"Tendría que ser suficiente"

Atransmerco se encuentra integrada en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y su presidente, Tomás Aranda, ha confirmado que algunos transportistas han comenzado a trabajar este viernes. "Hay bastantes puntos a nuestro favor y reparará un poco el caos de la variación del combustible", ha valorado en referencia a la propuesta acordada con el Gobierno.

En su opinión, "esto tendría que ser suficiente para desconvocar el paro", pero también apunta que una de las reivindicaciones de la plataforma es "que se aprovechan de ellos los operadores logísticos y eso también hay que solucionarlo", por lo que el sector está a la expectativa.

Este responsable confía en la próxima desconvocatoria del paro y adelanta que el sector tendrá "mucho trabajo" cuando regrese a la actividad por los servicios atrasados. "Tienen que salir todos los productos y harán falta muchos camiones", subraya.

"Ya están los camiones circulando"

Usintra forma parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y su director gerente, el abogado Rafael Perales, destaca que "muchos socios han decidido volver a sus trabajos, la inmensa mayoría. Ya están los camiones circulando".

Al preguntarle cuáles son las iniciativas más positivas del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, asegura que "todas" y recuerda que "hay reivindicaciones que veníamos solicitando desde hace tiempo. Se está dando incluso más de lo que se pedía. Por ejemplo, pedíamos un descuento de una serie de céntimos por litro y se está dando no solo lo que se pedía, sino algo más, y de forma directa al transportista mensualmente", subraya. Con esta medida, un camión de gasóleo ahorraría más de 700 euros al mes, según detalla el Ministerio de Transportes en su comunicado.

Además, se concederán 450 millones de euros en ayudas directas para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros, y Rafael Perales entiende que estas medidas son "lo que más va a aliviar en los próximos meses la economía de los transportistas".

Junto a ello, el impulso de una ley para aplicar a este sector los principios de la ley de la cadena alimentaria, con objeto de "asegurar una utilización justa de la subcontratación", según precisa el ministerio, "podría suponer un aumento de entre un 15% y un 20%" en el precio que percibe el profesional que realiza el servicio, explica el gerente de Usintra, y se trata de una propuesta "muy importante, porque muchos transportistas cargan a través de intermediadores y esto elimina intermediarios", apunta.

"Es un gran acuerdo"

La Asociación de Transportistas del Sur (Atransur) está integrada en la Federación Nacional de Transporte por carretera (Fetransa) y su director, Francisco Javier Ruiz, ha señalado que algunos socios, pese a que solo han transcurrido unas horas desde que se ha alcanzado el acuerdo, "han mostrado ya su visto bueno". En este sentido, afirma que la valoración es "muy positiva, es un gran acuerdo".

Este responsable destaca, entre otras, las medidas encaminadas a paliar la subida del precio del carburante y hace hincapié en que "regular el límite a la subcontratación es el aspecto más importante. Con tanto intermediario, el transportista final pierde dinero".

Además, destaca que se han duplicado las ayudas para el abandono de la profesión y el presupuesto se elevará de 10 a 20 millones de euros en el 2022. Francisco Javier Ruiz recuerda que en el 2021 la cuantía fue de 9,5 millones de euros y 306 transportistas de todo el país percibieron 30.000 euros cada uno. La reivindicación era triplicar la cantidad para que llegue a más profesionales, pero valora que "hemos subido sustancialmente".

En cuanto al regreso a la actividad, ha confirmado que algunos profesionales ya están cargando sus vehículos "para salir el lunes". El sector tiene ahora "mucho trabajo acumulado" y este responsable recuerda que los almacenes están llenos de mercancía y los puertos, llenos de contenedores.