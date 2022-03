Transportistas de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte continúan con sus reivindicaciones y en la mañana de este domingo se ha concentrado en el recinto ferial de El Arenal un grupo de unas cincuenta personas, muchas de ellas familiares y amigos de estos trabajadores, que han querido mostrarle su apoyo, entre otras cosas, porque “muchos de los que estamos aquí vivimos de esto y en este momento es imposible”, ha declarado Mariló Pavón, cuyo marido, Benito García, posee dos trailers que transportan cualquier tipo de productos y que llevan varios días parados porque “no se puede trabajar si te cuesta el dinero”.

La subida del combustible está “asfixiando” al sector, continúa Pavón, que pide que “se les escuche” porque actualmente los gastos superan a los ingresos. “Hace unos días le dije a mi marido que tenía que parar porque entre el gasoil, las ruedas, los seguros, el pago al asalariado que tenemos y los impuestos no cubrimos gastos”.

En cuanto a las esperanzas de un futuro sin estos problemas, Pavón se mantiene escéptica: “Estamos haciendo todo lo posible por conseguirlo, pero necesito ver hechos y no intenciones”, aunque espera que el desabastecimiento de algunos productos sea un motivo para que se solucione cuanto antes esta situación. Por otro lado, esta mujer de transportista asegura que las criticas que se están vertiendo sobre esta plataforma “no son ciertas ni por asomo, no somos gente violenta” y “los piquetes son informativos en busca de ayuda”.

"No podemos evitar que haya alguien que meta jaleo"

Miguel Barrero, coordinador de la plataforma en Córdoba, también defiende el carácter pacífico de estas reivindicaciones, aunque, señala, “no podemos evitar que siempre haya alguien que se una y le guste meter jaleo”.

“A esto hay que darle una pronta solución porque hay muchas empresas que no tienen capacidad de almacenamiento”, ha continuado Barrero, que subraya que la plataforma “no tiene vinculación política alguna, aquí luchamos por el transporte”.

Y de un camión también depende la familia de Mari Carmen Ruiz, mujer de José García, un transportista autónomo que ahora tiene su vehículo parado por la misma problemática de la que habla Pavón. “Además del gasoil, los portes se pagan cada vez a un precio más bajo y llega un momento en que no puedes seguir con el trabajo porque te cuesta el dinero, es necesario regular los precios porque todos tenemos derecho a un salario digno”, ha explicado Ruiz, madre de dos hijos, que también ha incidido en que esta problemática “está haciendo mella en el estado de ánimo de la familia”.

Barrero asegura que seguirán las movilizaciones y mañana, en el recinto de El Arenal, se llevará a cabo una marcha lenta de camiones, que después saldrán a la autovía.