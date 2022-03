En los servicios de limpieza que Clece realiza en los autobuses de Aucorsa se rompen totalmente los estereotipos. En este servicio el porcentaje de limpiadores masculinos está casi equiparado al femenino, representando un 47,37%. La plantilla de Clece lleva a cabo la limpieza de los autobuses, instalaciones y las marquesinas de las paradas. Además, desde marzo de 2020, con la pandemia sanitaria de la Covid-19, también realiza la desinfección de los vehículos a diario. Debido a ello, y con motivo del recién celebrado 8M, conversamos con tres profesionales que reflejan que la limpieza no es una cuestión de género. Dos hombres orgullosos de su día a día y una mujer especialista, un puesto que normalmente ocupan hombres explican sus tareas diarias.

Tres historias que confluyen en un mismo objetivo: realizar un trabajo que pueden hacer tanto hombres como mujeres, rompiendo claramente los estereotipos que durante décadas han marcado diferencias y ahora no.

Tres testimonios verdaderamente cercanos que reflejan realmente el paulatino cambio que ha experimentado la sociedad hacia la igualdad de género. Desde que comienza a trabajar, su labor consiste en desinfectar cada espacio de los autobuses, con el objetivo de que los usuarios tengan la plena seguridad de que no se contagiarán de Covid-19.

Feliz con su labor

María Concepción Luque Capel, de Posadas, es especialista conductora-limpiadora de Clece en Córdoba. Una mujer trabajadora que realiza labores que siempre se habían adjudicado al género masculino. Ella demuestra cada día que puede realizar, sin ningún tipo de problema ni obstáculos, dicha labor. Concepción resalta que trabajar “en una empresa que me ha dado la oportunidad de crecer tanto a nivel personal como profesional me permite cubrir las necesidades de mi familia”.

"Clece me ha ofrecido una gran oportunidad laboral” Concepción Luque

Asegura que se encuentra muy cómoda en su trabajo. De hecho, “durante el tiempo que llevo con este contrato lo voy haciendo muy bien y no ha habido ninguna queja hasta la presente”. Comenta que lleva diez años en la empresa, donde comenzó limpiando “y luego me ascendieron a la categoría de conductora-limpiadora. Entre sus tareas se encuentra la limpieza de institutos, Aucorsa, Universidad y lugares que me encomienden. También abrillanto, así como cualquier limpieza oficial, manipulando una máquina para la limpieza profunda en cuartos de baño”. Asegura que se siente realizada con su trabajo, del que comenta que “no es monótono y los objetivos los voy cumpliendo”. Al mismo tiempo asegura que “ello ha supuesto mantener una estabilidad en mi vida, ya que antes trabajaba en el campo y era muy esporádico. Ahora cuento con un sueldo seguro y puedo hacer bien mis cuentas”.

Equilibrio

Por su parte, Manuel Jesús Pozo Palacios trabaja de limpiador-conductor desde hace dos años Clece. Además realiza la limpieza a fondo del interior de los autobuses de Aucorsa, donde trata de cuidar cada detalle para que los usuarios tengan la seguridad de viajar en un lugar que está perfectamente higienizado. Tiene 29 años, actualmente vive con sus padres y su intención es independizarse con este empleo. Respecto a los estereotipos de su trabajo, comenta que “lo veo todo por igual, ya que considero que tanto el hombre como la mujer podemos desarrollar los mismos trabajos”. Manuel Jesús viene de trabajar en el campo de forma discontinua, por lo que “trabajar en Clece supone una estabilidad en mi vida, así como un nuevo reto a nivel profesional, ya que cuidamos todos los detalles en nuestra labor”. Manuel Jesús lleva a cabo la limpieza e higienización a fondo de los autobuses, desde lo que es el habitáculo del conductor hasta los asientos, suelo, barras, cristales, paredes, todo…, “y sobre todo haciéndolo lo mejor posible”, porque hay que quitarse los clichés de que un trabajo es de hombre o de mujer.

"Hay que quitarse los clichés de que un trabajo es de hombre o mujer" Manuel Jesús Pozo

Por último, Rafael Luque Capel realiza labores de desinfección de las diferentes estancias de los autobuses de Aucorsa, donde lleva algo más de un año. Este maleno de 39 años de edad, padre soltero, tiene una hija, y comenta que para él trabajar en Clece “es muy importante para estabilizar mi vida y tener proyectos”. Venía de trabajar en el sector de la leña y hoy se siente realizado como persona y “un buen profesional” en su materia, algo de lo que siempre ha destacado en cualquiera de sus trabajos previos. Comenta que para él este trabajo supone, “sobre todo una estabilidad económica y un trabajo en el que me siento totalmente realizado”. Añade que es un empleo muy digno y considera que hay que romper los estereotipos “porque igual lo puede hacer un hombre que una mujer”.

+ INFO

clece.es