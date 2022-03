La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha justificado, en base a la jurisprudencia sentada por varias "sentencias del Tribunal Constitucional (TC)", la imposición por la Consejería de Salud de unos servicios mínimos del 100 por 100 en el ámbito sanitario a la huelga que mantienen desde el año pasado en Córdoba las trabajadoras del sector de la limpieza, comprometiéndose Blanco a que Empleo seguirá buscando solución negociada al conflicto laboral con "la mediación del Sercla".

Blanco ha respondido así a las preguntas que sobre este asunto le ha planteado en el Pleno del Parlamento andaluz la parlamentaria por Córdoba de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, quien ha criticado que el Gobierno andaluz de PP y Cs haya impuesto dichos servicios mínimos, dejando sin efecto en la práctica el derecho de huelga de las limpiadoras, a las que, además, "les ratea la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

En este sentido, Naranjo ha argumentado que hacer que se cumpla la Ley y que se pague a las limpiadoras el SMI "no puede ser negociable", añadiendo que "no es de recibo que una administración pública, que tiene que dar ejemplo, sea la primera que intentar hacer que la subida del SMI se contrarreste con derechos adquiridos que ya tienen las trabajadoras", como el plus de nocturnidad o antigüedad.

Ante esto, la consejera ha asegurado que "todos quisiéramos que se hubiera alcanzado ya un acuerdo, pero lo que está diciendo sobre el Salario Mínimo Interprofesional en nada es competencia de este de este Gobierno y, por supuesto, estamos actuando en función de las competencias que tiene la Consejería, que es llegar a mediaciones a través del Sercla" y, en dicho contexto, según ha afirmado, "estamos haciendo avances".

Junto a ello, Rocío Ruiz ha recordado que "los servicios mínimos esencial han sido fijados por la Consejería de Empleo en el ámbito laboral y por la Consejería de Salud en el ámbito sanitario, a través de resoluciones en el BOJA", aclarando que "no se establecen al libre albedrío", de modo que, "al no existir acuerdo para fijar los servicios mínimos", se ha adoptado "una resolución teniendo en cuenta los criterios que el Tribunal Constitucional (TC) ha sentado en materia de huelga" en varias sentencias.

De este modo y según ha subrayado la consejera de Empleo, "en dichas sentencias se fijan como criterios que exista una razonable una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de los servicios afectados, procurando que el interés de la comunidad, que es superior a todo, sea perturbado por la huelga solo en términos razonables".

En cualquier caso, Rocío Blanco, siendo consciente del "momento de incertidumbre" que vive el sector de la limpieza en la provincia de Córdoba, "que afecta a más de 4.000 personas trabajadoras y a más de 300 empresas", se ha comprometido a hacer "todo lo posible para alcanzar un acuerdo" a través de la mediación en el "Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla)".

Este es, según ha resaltado, "un organismo que ha demostrado su implicación para desbloquear" la actual situación de falta de acuerdo entre patronal y sindicatos, que ya han mantenido "tres reuniones" en el Sercla y que tienen prevista otra para el próximo 22 de marzo, tras haberse logrado "avances tenues en el conflicto".