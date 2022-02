El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha celebrado este martes un pleno para aprobar su dictamen sobre los presupuestos municipales de 2022, las propuestas para un plan de acción del Imtur y concretar las movilizaciones para defender los servicios públicos del Ayuntamiento como son los centros cívicos. El pleno del movimiento ciudadano aprobó tanto el dictamen como el plan para el Imtur, pero con un «cierto desencanto», según explicó el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia.

Respecto a los presupuestos de 2022, Juan Andrés de Gracia ha asegurado que la gestión del Ayuntamiento es «un desastre por su incapacidad en gestionar las inversiones». Como prueba de ello, ha citado que del presupuesto de 2021 solo se ejecutó el 57%.

Por lo que ha considerado que el presupuesto de 2022 no es «tan relevante, si no se va a aplicar». Y, ha continuado, «el Ayuntamiento no tiene capacidad de desarrollar el presupuesto». Además, en su opinión, los servicios públicos «no están asegurados con estos presupuestos». De Gracia recordó también la falta de personal en los servicios municipales, puesto que «no hay ordenanzas para abrirlos, ni tampoco técnicos». En su opinión, una situación que hay que arreglar, sino con personal directo con contrataciones. «Es una realidad que muchos servicios públicos municipales están vacíos o cerrados».

Otro «sinsentido» para el Consejo del Movimiento Ciudadano es aprobar un plan de acción para el Instituto de Turismo Municipal, Imtur, cuando es una entidad de la que se propone su desaparición. Pese a «esta paradoja», el CMC propone, entre otras medidas, una campaña contra el turismo de borrachera y de aluvión, evitando subvencionar las iniciativas turísticas que no se comprometan a su erradicación; un plan de inversión en el patrimonio histórico como fuente central de atracción turística y , en especial, en la potenciación de la ruta turística sobre el pasado romano y árabe; junto con dar una solución definitiva a la recuperación del templo romano y el antiguo convento de Regina, definiendo su uso y destino.

Por otra parte, el CMC acordó la realización de movilizaciones ciudadanas por el pleno funcionamiento de los centros cívicos. En concreto, habrá una concentración en la segunda quincena del mes de marzo ante las puertas del Ayuntamiento y diferentes campañas informativas.

Al pleno ha asistido el teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, con el que han abordado temas como la movilidad en la periferia de la ciudad de Córdoba. En concreto, los servicios de autobús que se ofrecen en la Carrera del Caballo o en Alcolea. También, se ha vuelto a plantear la realización de cuatro carriles bici para unir distritos como serían el de Olivos Borrachos, Arroyo del Moro y en los puentes de Arenal y de San Rafael, que cuentan con Fondos Edusi.