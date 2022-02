El portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro García, ha criticado hoy “la oferta desorbitada en el canon” que ofrece la empresa que ha resultado propuesta para el contrato del espectáculo del Alcázar de los Reyes Cristianos, y ha insistido en las “muchísimas sombras” del pliego de contratación que enfila su recta final. García considera que el equipo de gobierno es consciente de que el canon ofrecido por la empresa, que asciende a 102.000 euros frente a los 7.149 euros que se pedían en el pliego, es desorbitado “pero no quieren mojarse” y considera factible que cuando se ponga en marcha el nuevo espectáculo a la empresa no le salgan los números y se retire. “¿Qué pasa si se adjudica y la empresa dice que no le salen los números?”, ha preguntado.

El nuevo espectáculo del Alcázar de Córdoba será "una experiencia inmersiva y mágica" Para IU será “un esperpento” adjudicar este contrato, que ayer se resolvió en la mesa de contratación —aunque aún debe ir a Intervención— con un informe técnico que rechazaba que hubiera alza temeraria en el canon de la empresa propuesta tras haberle requerido a la promotora la justificación de tal cifra. Por otro lado, García ha defendido la labor de los técnicos que han hecho el pliego y cifrado el canon en 7.149 euros con una estimación de 17.800 euros previstos al año de beneficio. “El adjudicataria tendría que aumentar el beneficio en más de 80.000 euros y la pregunta es ¿eso cómo se hace? Si no puede aumentar la entrada (establecida en 16 euros) ni los pases. ¿La empresa viene a perder dinero? Evidentemente no, ¿entonces a costa de qué lo hará? ¿De los trabajadores? Ni aunque estuvieran en régimen de esclavitud le van a salir los números”, ha asegurado. Por todo ello, para IU lo mejor sería que se dejara desierto el contrato.