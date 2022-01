Más de 50 alumnos de Córdoba, según estimaciones de los padres (Educación no ha datos concretos), se verán forzados a cambiar de un día para otro y con el curso empezado, sin previo aviso, la rama de Bachillerato que eligieron cuando se matricularon por otra distinta. Una circular de la Consejería de Educación y Deporte ha informado a los estudiantes de primero de Bachillerato musical, que simultanean las clases de Bachillerato de Ciencias, Ciencias Sociales o Humanidades con las enseñanzas profesionales de música y danza, que se ha detectado una incompatibilidad entre la nueva ley estatal en materia educativa y la norma anterior que deberá corregirse de forma inmediata. Según la Junta de Andalucía, se ha trasladado consulta al Ministerio de Educación sobre esta incidencia sin que se haya concretado algún recurso para solventarla.

La nueva ley Celaá prevé que solo los alumnos de Bachillerato de Arte puedan compaginar su formación con las enseñanzas musicales mientras que los que cursen Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades no podrán hacerlo, algo que hasta ahora sí era posible. Los alumnos de estos bachilleratos artísticos combinan en horario lectivo normal asignaturas troncales de la rama elegida con asignaturas del Conservatorio Profesional de Música o Danza. Aunque la norma prevé una moratoria para su aplicación a los alumnos de segundo de Bachillerato con la idea de que puedan completar sus estudios sin cambios, deja fuera de esa moratoria a los de primero de Bachillerato musical y de danza, a los que se obliga a cambiar a mitad del curso. También están afectados por esta situación los alumnos matriculados en segundo de Bachillerato que no finalicen en este curso sus estudios profesionales de música. La Consejería de Educación emitió una circular dirigida a las familias y alumnos afectados el miércoles pasado y quieren que se ejecute esta semana.

Los alumnos pueden mantenerse en el itinerario con todas las asignaturas o cambiar al Bachillerato de Arte

Las opciones propuestas por la Consejería a los afectados (hay varios cientos en toda Andalucía) son mantenerse en el itinerario elegido, pero con todas las asignaturas (los que compaginan no las cursan todas, ya que hay parte de su horario matinal dedicado a la música o la danza), recuperando además la materia del primer trimestre que no han aprobado y continuar la formación musical por las tardes, o cambiar a Bachillerato de Arte, matriculándose en Fundamentos del Arte I y eliminar materias troncales de Ciencias como las matemáticas, que son claves para quienes quieren hacer grados universitarios no artísticos. Los que opten por esta vía podrán permanecer en su centro si existe la rama de Arte, modificando la matrícula, y si no existe, tendrán que hacer una matriculación extraordinaria para formación a distancia en el IPEP de Almería con el fin de cursar la materia Fundamentos del Arte I.

Algunas madres de alumnos afectados por esta situación en Córdoba recuerdan que muchos chavales que estudian esta modalidad se matriculan después en ingenierías y otras carreras de ciencias por lo que obligarlos a hacer Arte sería "un atropello de cara a su futuro". Asimismo, se quejan de que la entrada en vigor de la ley se produzca en medio de un curso, sin tener en cuenta a los alumnos afectados, por lo que reclaman una moratoria, ya que los estudiantes "se matricularon en septiembre sin saber que esto ocurriría".

Uno de los estudiantes afectados ya ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de Charge.org donde expone lo ocurrido y reclama una solución y ya ha sido suscrita hasta ahora por más de 8.000 personas.