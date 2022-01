Bernabé es un joven que «si todo sale bien», cuenta, la semana que viene entregará el trabajo final del grado en Historia, un ámbito que le apasiona a la par que su lado artístico. Como creador, responde al nombre de G. Bakano y habla en plural; signo de su visión colectiva del arte urbano, que respira desde que se inició en el rap a los 15 años.

¿Cómo ha sido la acogida de su primer disco ‘Contrastes’?

La verdad que muy buena, aunque no seamos muy conocidos. Más bien al revés. Creo que estamos en un punto en el que queremos ser emergentes, sobre todo en Córdoba, que tiene una escena urbana algo dormida. Pero en general he visto apoyo tanto en redes como en medios.

¿Dónde y con quién se han llevado a cabo la producción y la grabación de este disco?

La grabación del álbum ha sido en Nice Music, el pequeño estudio que tiene Gonzalo, conocido como Nice G, cerca de la Casa de la Juventud. Él hace música y produce. En la producción han participado varias personas, entre ellas el cordobés Hipress, y los instrumentales los han producido contactos de fuera, en parte de Estados Unidos, que conocimos mediante las plataformas digitales.

¿Qué puede decirme del diseño tan característico de la portada?

Es obra de mi mejor amigo, con quien trabajo muy a menudo, Carlos Cosano, y cuyo nombre artístico es Onas Art. Tenía una idea clara desde el principio para representar los contrastes sonoros del disco en una imagen en la que también contrastasen los colores y la luz. Solemos realizar las sesiones de fotos en el estudio cordobés de Manuel Velasco. Allí surgió la colocación del atrezo y la edición de la imagen, ese bodegón con el que queríamos plasmar esos momentos de plenitud y con bajones.

¿Los ocho temas del disco beben de diversos géneros urbanos?

Sí, a nosotros nos gusta escuchar varios géneros de música y creo que cada vez los integramos más y de manera más diferente. Además de introducir bases de rap y hip hop, más puras, también intentamos jugar con sonidos melódicos como los de la música canaria o el RnB. Creo que ha quedado un álbum completo, precisamente por esa mezcla.

Como mencionaba al principio, ¿cree que la escena urbana en Córdoba está en suspense?

Ese tema es como un tira y afloja. La respuesta a eso es que se está fraguando un grupo de artistas. Intercambiamos música, quedamos para hablar de nuestros proyectos y cada vez hay más grupos poniendo en valor propuestas diferentes. Antes no llegaba a formarse algo compacto porque no estaba instalada la mentalidad de que para hacer música hay que invertir en varios aspectos. Siempre ha habido mucho talento en esta ciudad, pero nunca se ha puesto Córdoba en el mapa. Ahora estamos algunos chavales que sí podemos ponerla en valor y estamos trabajando duro para ello.

¿Entonces percibe un hermanamiento de artistas?

Sí, últimamente estoy conociendo a gente del mundillo y, aunque no todos tocamos los mismos estilos ni géneros, sí tenemos aspectos fuertes en común, así que sí se está forjando un buen punto de encuentro. Primero debemos mirar para adentro, poner en valor lo que tenemos, y luego mirar fuera. Llevar la ciudad lejos.

¿Qué temáticas le inspiran para componer?

Al componer busco la pureza de lo que vivo, pienso y veo. La música es abstracta y no siempre tiene por qué ser del todo fiel a la realidad, pero tampoco puedes mentir. Quieres llamar la atención, pero en mi caso no puedo evitar poner la vista en las vivencias de mi familia y amigos, en las mías, en los momentos de alza y en los no tan buenos, de ahí el título de Contrastes.