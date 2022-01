María Dolores Montero es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba (UCO). Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la mejora democrática, protagonista en su tesis doctoral. Durante la pandemia ha compaginado su labor docente con la investigadora, aprovechando el tiempo como una oportunidad y publicando un libro y diversos artículos que le han hecho ganar cuatro galardones en apenas uno año. El último ha sido el Premio Participa para tesis doctorales sobre participación, gobierno abierto e innovación democrática.

¿Siempre tuvo claro que quería ser docente en Derecho Constitucional?

Desde que terminé la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas siempre he estado muy vinculada al Derecho Constitucional y a la Universidad, los primeros años con la ayuda de becas, varios contratos y pasando también por el Centro de Estudios Andaluces en Sevilla. Siempre he tenido vocación docente pero a raíz de mi paso por allí me interesé bastante por la investigación y comencé mi tesis doctoral. En un principio seguí una investigación que estaba haciendo sobre el derecho a la vivienda, pero realmente lo que me gustaba es todo lo que tiene que ver con el ámbito de la mejora democrática, las innovaciones que hay en políticas vinculadas a las redes sociales, a las tecnologías de la comunicación, por lo que cambié totalmente. Del derecho a la vivienda pasé a investigar sobre un concepto bastante nuevo como era el gobierno abierto que abarcaba cuestiones que a mi me gustaban. Desarrollé mi tesis doctoral que defendí en enero de 2020 bajo el título El encaje constitucional del modelo de open governent. La verdad es que desde entonces no he dejado de publicar y estos dos años han sido fructíferos.

¿De qué se trata esta tesis?

Se trata de implementar todo lo que supone el gobierno abierto desde el punto de vista constitucional, incluso encajándolo dentro de los parámetros de nuestra carta magna. Durante el confinamiento escribí, además, mi libro, Gobierno abierto como oportunidad de cambio, centrado en estos aspectos pero más actualizados.

¿Qué significa ‘gobierno abierto’?

El concepto actual con el que trabajamos se hizo popular cuando Barack Obama accedió por primera vez a la presidencia de Estados Unidos, de hecho, en su discurso de investidura en 2009 fue cuando pronunció esas palabras que decían que iba a trabajar para conseguir que fuera un gobierno abierto. Esto es una forma de gobernar más abierta a la ciudadanía, que se consigue basándolo en tres pilares: transparencia, participación ciudadana y colaboración entre administraciones. Si cada uno de ellos se desarrollan normativamente y luego, además, se implementan adecuadamente en todos los niveles administrativos (estatal, autonómico y local) estamos consiguiendo que la ciudadanía piense que sus gobernantes sí los están representando. Nos encontramos en un periodo, sobre todo desde la gran crisis económica de 2008 que dio lugar a lo que se conoce como desafección política, es decir, que no se encontraban representados no solo por los políticos, también por las instituciones. Esto desemboca en esa dejadez de no querer participar en elecciones porque piensan que no vale para nada, que están trabajando por intereses propios más que por la propia colectividad, etc. Entonces, a partir del gobierno abierto se pretende que un mayor acercamiento a la ciudadanía porque si conseguimos un gobierno más transparente es una forma de decir: somos vuestros representantes y todo lo hacemos de forma transparente, aquí tenéis las cuentas, no solo económicas también qué hacen y de qué se encargan. Además, el hecho de que sea más transparente reduce o impide los índices de corrupción. Eso es una correlación que está estudiada. Por otro lado, el segundo pilar que es la participación ciudadana consiste en poner mecanismos que no se basen solamente en una votación cada cuatro años, sino que se fomente el uso de consultas populares, por ejemplo, sobre todo en el ámbito local. Por último que la colaboración entre instituciones que sea fluida y que haya comunicación.

Sería como un modelo democrático idílico.

Es una utopía es gobierno abierto. Yo creo que nunca se podría alcanzar al 100%, es un poco como el concepto de felicidad. Buscamos la felicidad pero la felicidad al 100% nadie la tiene. El gobierno abierto es como esa utopía de los gobiernos, es hacia donde deben dirigirse.

Todo el trabajo realizado en esta tesis, según ha afirmado en sus redes sociales, está viendo sus frutos. ¿Qué galardones ha recibido, además del Premio Participa?

Sí, en mayo de 2021 la Diputación de Valencia me concedió el primer y el segundo premio de los Premios GO, por dos artículos relacionados con la identidad de la transparencia. Luego, hace poco, he sido galardonada por la propia Universidad de Córdoba con el premio Martín Mingorance de investigación en la rama de ciencias sociales también por una investigación de gobierno abierto y transparencia. Este premio todavía no lo he recibido, se supone que me lo entregarán en un acto el día de Santo Tomás de Aquino.

El galardón más importante que ha recibido es el Premio Participa para tesis doctorales sobre participación, gobierno abierto e innovación democrática. ¿Qué supone este último?

Este es un premio muy importante porque valora mi propia tesis doctoral que está concedido por una cátedra que es bastante potente en estos temas de investigación como es la Cátedra Participación e Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza. Para mi que me reconozcan la labor de investigación que hago para crear la tesis es genial pero que me reconozcan la tesis que me ha llevado cuatro años hacerla y que es el origen de todas las demás publicaciones es increíble. Además, tiene mucha difusión en el ámbito académico y una de las cuestiones más importantes para mi es que el premio lleva aparejado la publicación de una monografía que es mi siguiente reto.

Algo que también ayudará a la difusión de todo este trabajo.

Claro. Voy a hacer algo totalmente nuevo y actualizado, basado en la tesis pero que incluya todo lo que ha pasado en estos últimos años, incluida la pandemia, porque también ha ralentizado todo lo que es el proceso del gobierno abierto.

Estos reconocimientos supondrán una especie de compensación a un ámbito tan sacrificado para ganarse la vida como lo es la investigación.

Sobre todo es la compensación de que se reconozca el trabajo. Yo creo que todo aquel que se haya enfrentado a una tesis, ha vivido momentos muy duros, en los que no ves el avance. Pero al final se consigue y se recogen los frutos. Es una cuestión de esfuerzo y sacrificio para tener una estabilidad económica. El día que lees la tesis es un día de celebración.