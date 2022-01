La Asociación Carnavalesca Cordobesa espera con ilusión el día en que Córdoba vuelva a celebrar con total normalidad su Carnaval y que se pueda volver a desfilar por las calles de Córdoba en la tradicional cabalgata. La última vez que esta fiesta se celebró en la capital cordobesa sin que el covid hubiera hecho acto de presencia fue en el año 2020.. Esta misma mañana el alcalde, José María Bellido, confiaba en que la edición del 2022 se pudiera celebrar pese a la pandemia. "Soy optimista", dijo refiriéndose no solo al Carnaval, si no también a la Semana Fiesta y al Mayo Festivo. En todo caso, el Ayuntamiento de Córdoba no tomará ninguna decisión de manera independiente y hará lo que la Junta de Andalucía determine para toda la comunidad.

La celebración de Carnaval, Semana Santa y Feria de Córdoba 2022 queda en manos de la Junta de Andalucía En todo caso, y mientras la ola de la variante ómicron va replegándose, la Asociación Carnavalesca Cordobesa y su presidente, Alfonso González, ultima los detalles de la programación del Carnaval 2022 que centra en la Corredera gran parte de sus principales actos. Está previsto que los actos se inicien con la gala de elección del Sultán y la Sultana del Carnaval y la salmorejá, que tendrán lugar el domingo 6 de febrero a partir de las 12 horas en la plaza de la Corredera. En primer lugar se procederá a la elección de los sultanes del Carnaval de Córdoba y acto seguido se hará la salmorejá con las siguientes agrupaciones: Hace dos años que no me crece, El reypublicano, Unos cuidan el medio ambiente y nosotros el otro medio, Imagina, La comparsa majareta y Los okupas. El concurso cumple 39 años El Concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba cumple 39 años esta edición que dará comienzo con las preliminares, que se celebrarán el viernes 11, a las 20.30 horas; el sábado 12, a partir de las 20 horas y el domingo 13, a la misma hora. Las semifinales del concurso tendrán lugar el miércoles 16, a las 20:30 horas, y continuarán el jueves 17, a partir de las 20.30 horas. La final tendrá lugar el sábado 19 de febrero a las 21 horas. Otro clásico, el Carnaval de los Mayores que se celebrará este año en el Gran Teatro de Córdoba el viernes 18 a partir de las 17 horas (otros años se ha celebrado en el Teatro Osio de Cañero) y contará con los centros participantes de Santa Cruz (Harlem); centro cívico Barriada del Ángel (Las Prisioneras); centro cívico Osario Romano; centro cívico Levante (Las Conspiranóicas); centro cívico La Fogarilla (Las de Bolsoi); centro cívico El Higuerón (Los del Higuerón); centro cívico Villarrubia (Epic Grant Parent). Por último, está previsto que la Fiesta Pre Final sea también el viernes 18, en el Gran Teatro, a partir de la 21 horas con la actuación de La vida es un cachondeo, Morera y Meni. Carnaval en la calle y en los barrios Respecto al Carnaval en la calle, la Asociación ha previsto que el pregón sea el 26 de febrero en el Gran Teatro a las 19 horas y correrá a cargo de José Caballero, el cateto, mientras que la plaza de las Tendillas acogerá la Fiesta juvenil del Carnaval el 26 de febrero a las 23 horas y contará con la actuación de Rafa Espino, el Bambi. Por último, el Carnaval de los barrios será el 5 de marzo, a las 13.30 horas y las barriadas participantes serán la de Santa Cruz, Santa María de Trasierra, Alcolea, Cerro Muriano, El Higuerón y Villarrubia. Las actuaciones de agrupaciones en la calle están previstas los días 26 de febrero, a las 21.30 horas en la zona centro; el 27 de febrero, a las 13.30 horas en la plaza de la Corredera y la plaza de las Cañas; y el 5 de marzo, a las 20 horas en los mismos enclaves. La quema del Dios Momo, el broche de oro del Carnaval será el 6 de marzo, a las 12.30 horas, en la plaza de la Corredera y las Cañas. Será a partir de las 15 horas y habrá arroz gratuito a cargo de la Peña La Jarana.