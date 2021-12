El sector de la hotelería lleva dos años aquejado por una crisis ante la que no existen paliativos. Según Félix Serrano, presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedería de Córdoba (Aehcor), las principales ayudas que ha recibido el sector han sido la de la Junta de Andalucía, 200 euros por plaza, destinadas a paliar la solvencia de las empresas, y las de mantenimiento del empleo (ERTE). En cuanto a los créditos ICO, «no pueden ser consideradas ayudas porque lo que han hecho ha sido incrementar la deuda de autónomos y empresas».

Estos paquetes de ayudas, no exentas de impuestos, «pueden cubrir en el mejor de los casos un 30% de media de las pérdidas acumuladas en estos dos años». Recuerda que «la ocupación media ha sido del 45%» y que hay un número importante de hoteles «cerrados o que solo han abierto unos meses del 2021». Según Serrano, «mientras el turismo internacional no se recupere, la situación seguirá igual, ya que los turistas extranjeros representan el 48% de nuestros clientes». Con media Europa aislada por los contagios, el 2022 «empieza mal, con mucha incertidumbre, ya que no hay touroperación por el ómicron hasta primavera, y con muchos hoteles que volverán a cerrar».