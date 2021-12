Las aguas residuales de Córdoba siguen siendo un elemento a tener en cuenta para conocer la evolución de la pandemia de coronavirus, ya que muestra el rastro que dejan los contagios constituyendo un indicador epidemiológico de alerta temprana para la propagación del virus. Atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que abarcan hasta la semana del 12 al 18 de diciembre, es posible comprobar el aumento constante de la presencia en el agua registrado desde mediados de noviembre, cuando el acumulado empezó a crecer y aún no ha parado. Sin embargo, llama la atención que a pesar del aumento exponencial de los contagios derivado de la irrupción de la variante Ómicron durante las últimas cuatro semanas semanas, las aguas residuales no han superado hasta el momento el pico máximo de transmisión de la quinta ola, que llegó a ser de 2.5 sobre 3, mientras que hasta el 18 de diciembre no ha superado los 2.3.

El informe del Ministerio de Transición Ecológica recoge datos solo de la depuradora de La Golondrina, situada en Córdoba capital, en cuya agua analiza semana a semana si existen restos de material genético del virus SARS-CoV-2 para valorar el avance o retroceso del virus, apuntando si ha habido un aumento significativo, una disminución o si la situación se mantiene estable. El informe advierte de que en caso de precipitaciones en los días del muestreo pueden provocar que la muestra se diluya ligeramente, lo que disminuiría los niveles de coronavirus presentes en el agua. Habrá que estar atentos a los resultados que se publiquen la semana próxima, correspondientes a la semana del 19 al 25 de diciembre en la que sí ha habido precipitaciones importantes. La variante Ómicron, menos virulenta, ya es la predominante Mientras tanto, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ya ha confirmado que la variante ómicron de la covid-19 ha desplazado los contagios de la delta y es actualmente la mayoritaria en Andalucía. Según Aguirre, está ya «al 65% de penetración en Andalucía y viendo la velocidad de expansión que tiene», calculan que «en un plazo de una semana o diez días rondará el 92 o el 95%». Solo una cuarta parte de los ingresos por coronavirus se deben a la cepa ómicron, frente a las tres cuartas partes de la delta, por lo que según el consejero, se confirma que es menos virulenta.