Desde la vocalía juvenil y la asociación de vecinos del barrio de Las Moreras La Voz en Córdoba han querido visibilizar las dificultades a las que se enfrentan las familias del barrio con respecto al acceso a recursos básicos como la luz, que se hacen más notorias en esta época de Navidad.

"En estos tiempos en los que las calles cordobesas brillan adornadas con luces de navidad, el barrio de Las Moreras se sigue encontrando a oscuras, no solo por la ausencia de decoraciones navideñas, si no por la falta de alumbrado básico, como farolas y electricidad dentro de las viviendas. Esta situación se ve cada vez más agravada por la constante subida de precios en las facturas eléctricas, que la mayoría de familias precarizadas del barrio no pueden asumir", han denunciado desde la asociación.

Ante esta situación, tanto jóvenes como veteranos del barrio han querido tener un espacio de unión vecinal en el que proponer una respuesta a esta situación de precariedad y abandono, con la propuesta de alumbrar y decorar una parte del barrio de manera colectiva entre todos los vecinos, como símbolo de disconformidad y reivindicación de unas condiciones dignas y justas con los vecinos de Las Moreras, separándose de esa idea de barrio conflictivo y despreocupado.

Para ello, este miércoles 22 de diciembre han decorado un árbol situado en la esquina de la calle Músico Antonio de Cabezón con calle Músico Tomás Luis de Victoria. Es aquí donde se encontraba un antiguo kiosco que fue obligado a cerrar durante la pandemia, al igual que otros numerosos comercios del barrio. Para la decoración navideña del árbol de Navidad se ha contado con la participación del alumnado del colegio público Antonio Gala, así como con la decoración que los propios vecinos o asociaciones cercanas al barrio decidan aportar.